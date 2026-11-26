Як свідчать свіжі статистичні дані, на які посилається Укравтопром, китайський автомобільний ринок демонструє суттєве та досить несподіване уповільнення у річному вимірі. Найбільше дивує те, що негативна динаміка зачепила абсолютно всі ключові сегменти, змушуючи гігантів індустрії терміново переглядати прайси.

Справжнім шоком для аналітиків стало просідання сегмента автомобілів на нових джерелах енергії. Попри те, що електрифіковані машини захопили рекордні 67,5% загального ринку, їхні реальні продажі все одно скоротилися на 13,7%.

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Як реагують автовиробники

Реакція брендів на такий холодний душ від покупців не забарилася. Наразі щонайменше десять великих автовиробників оголосили про старт масштабних акцій, щоб хоч якось стимулювати внутрішній попит.

Йдеться не просто про символічні поступки, а про серйозну боротьбу за гаманець водія. Дилерські центри пропонують прямі знижки на популярні моделі, вигідне пільгове кредитування та щедрі бонуси за програмами обміну старих авто на нові.

Фактично, зараз у Китаї настав ідеальний час для покупця, адже компанії готові йти на серйозні фінансові жертви заради виконання річних планів. Залишається лише спостерігати, чи допоможе такий агресивний демпінг повернути ринок до зростання у фіналі року.

Така ситуація на внутрішньому ринку також змусить виробників перегуляти значення експорту. Зараз постачання автомобілів китайського виробництва на зовнішні ринки є радше іміджевою складовою для китайських компаній. Охолодження попиту всередині країни може призвести до підвищення активності на інших ринках.