Китайський кросовер став найпопулярнішим авто у Британії

Як повідомляє британське видання Autocar, у вересні місцеві дилери зареєстрували понад 10,8 тисячі новеньких Jaecoo 7. Для розуміння масштабу: популярна Tesla Model 3 розійшлася тиражем у 9,9 тисячі екземплярів, а бестселер Ford Puma знайшов лише близько 7 тисяч покупців. Цікаво, що це вже другий місяць лідерства для цієї моделі в поточному році на одному з найважливіших ринків Європи.

Що це означає для нас? Українські водії досі часто ставляться до "китайців" з певною пересторогою, але статистика вперта річ. Навіть розпещені вибором британці голосують гаманцем за машини з Піднебесної. Загалом китайські виробники відкусили вже 23% ринку Великої Британії. Наприклад, BYD впевнено обійшов за продажами корейську Kia, тоді як традиційні гравці на кшталт Hyundai та Renault втратили близько 30% продажів порівняно з минулим роком.

Зворотний бік медалі: що з запчастинами

Проте не все так безхмарно. Головний біль власників нових китайських авто – це сервіс та наявність деталей. За даними свіжого опитування надійності, майже дві третини британських власників Jaecoo 7, які зіткнулися з поломками, чекали на вирішення проблеми понад тиждень. Це класична ситуація і для українського ринку: купити машину за привабливою ціною легко, а от швидко знайти кузовщину чи специфічну електроніку після ДТП буває тим ще квестом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щоб виправити ситуацію, материнська компанія Chery (якій і належать бренди Omoda та Jaecoo) активно розширює мережу складів запчастин у Європі. Більше того, китайці навіть підписали меморандум з Nissan щодо можливого збирання своїх кросоверів на заводі в британському Сандерленді. Тож експансія лише набирає обертів, і європейським брендам доведеться серйозно переглянути свої прайси та підходи, щоб вижити в цій конкуренції.