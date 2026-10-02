Китайский кроссовер стал самым популярным авто в Британии

Как сообщает британское издание Autocar, в сентябре местные дилеры зарегистрировали более 10,8 тысяч новеньких Jaecoo 7. Для понимания масштаба: популярная Tesla Model 3 разошлась тиражом в 9,9 тысяч экземпляров, а бестселлер Ford Puma нашел лишь около 7 тысяч покупателей. Это уже второй месяц лидерства для этой модели в текущем году на одном из важнейших рынков Европы.

Что это значит для нас? Украинские водители до сих пор часто относятся к "китайцам" с определенным предостережением, но статистика упрямая. Даже избалованные выбором британцы голосуют кошельком за машины из Поднебесной. В общей сложности китайские производители откусили уже 23% рынка Великобритании. К примеру, BYD уверенно обошел по продажам корейскую Kia, тогда как традиционные игроки вроде Hyundai и Renault потеряли около 30% продаж по сравнению с прошлым годом.

Обратная сторона медали: связанная с запчастями

Однако не все так безоблачно. Головная боль владельцев новых китайских авто– это сервис и наличие деталей. По данным свежего опроса надежности, почти две трети британских владельцев Jaecoo 7, столкнувшихся с поломками, ждали решения проблемы более недели. Это классическая ситуация и для украинского рынка: купить машину по привлекательной цене легко, а вот быстро найти кузовщину или специфическую электронику после ДТП бывает еще квестом.

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Чтобы исправить ситуацию, материнская компания Chery (которой и принадлежат бренды Omoda и Jaecoo) активно расширяет сеть складов запчастей в Европе. Более того, китайцы даже подписали меморандум с Nissan о возможном сборе. своих кроссоверов завод в британском Сандерленде. Так что экспансия только набирает обороты, и европейским брендам придется серьезно пересмотреть свои прайсы и подходы, чтобы выжить в этой конкуренции.