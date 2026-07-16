Subaru отзывает более 540 тысяч кроссоверов из-за неправильной наклейки

Как отмечает Carscoops, сами автомобили полностью исправны с технической точки зрения, однако несоответствие информации на маркировке Федеральному стандарту безопасности автотранспортных средств № 110 вынудило компанию начать официальную процедуру исправления ошибки.

Какие модели попали под отзыв и в чем заключается опасность

Сервисная кампания касается популярных моделей кроссоверов и внедорожников бренда разных годов выпуска. Всего отзыву подлежат 541 237 автомобилей, среди которых:

Трехрядный кроссовер Subaru Ascent, выпущенный в период с 2019 по 2026 год;

Кроссовер Subaru Forester 2025–2026 годов выпуска (включая гибридную версию Forester Hybrid);

2025–2026 годов выпуска (включая гибридную версию Forester Hybrid); Компактный кроссовер Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного года.

Суть проблемы заключается в том, что на заводской сертификационной наклейке указан неверный индекс максимально допустимой нагрузки на заднюю ось. Из-за технической ошибки при печати указанная предельная масса превышает фактические конструктивные возможности деталей подвески.

Хотя реальных случаев поломок, аварий или травм из-за этого дефекта зафиксировано не было, потенциальная опасность существует. Руководствуясь неверными данными с этикетки, владельцы могут случайно перегрузить багажник или пассажирский салон, что создаст чрезмерную нагрузку на заднюю ось и может негативно повлиять на управляемость автомобиля во время движения, повышая риск возникновения ДТП.

Инициатива регулирующего органа

Несоответствие данных на наклейках выявили специалисты Национального управления безопасности дорожного движения США, которые выразили обеспокоенность в отношении расчетных параметров веса. После официального обращения регулирующего органа инженеры Subaru провели внутренний аудит технической документации и сертификационных значений для всех своих моделей, начиная с 2003 модельного года. По результатам проверки было принято решение о необходимости проведения отзыва.

Нетипичный способ устранения проблемы