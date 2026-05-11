Владельцы Subaru подали коллективный иск на производителя из-за массовой разрядки аккумуляторов

Как пишет Carscoops, истцы отмечают, что неисправность не является единичным случаем, а касается значительной части модельного ряда компании за последние семь лет.

В документе упоминаются девять моделей:

Subaru Outback (2021–2022);

Subaru Forester (2021–2024), включая версию Wilderness (2022–2025);

Subaru Legacy (2021–2023);

Subaru WRX (2021–2023);

Subaru Ascent (2021–2022);

Subaru Crosstrek (2019–2023) и Crosstrek Hybrid (2019–2024);

Subaru Impreza (2019–2023).

Согласно материалам дела, владельцы сталкиваются с разрядкой батарей только за одну ночь. В отдельных случаях проблема приводила к критическим ситуациям на дороге: один из истцов утверждает, что его Outback заглох непосредственно в пробке, что привело к блокированию движения и требовало эвакуации автомобиля.

Причины возникновения дефекта

Владельцы автомобилей не обвиняют Subaru в установлении некачественных или слабых аккумуляторов. Зато иск утверждает, что настоящая причина заключается в неисправности электронных систем, которые не могут перейти в режим глубокого сна после выключения зажигания.

Это создает так называемое “потребления темнового тока” – постоянную паразитную нагрузку, которая постепенно исчерпывает ресурс батареи, даже когда автомобиль припаркован. Истцы сообщают, что дилерские центры часто просто заменяли аккумуляторы на новые, однако это давало лишь временный эффект, и через несколько месяцев проблема возвращалась.

Реакция производителя и техническая диагностика

В судебном документе упоминаются внутренние технические бюллетени Subaru, что свидетельствует об осведомленности компании о ситуации. В частности, в бюллетене за октябрь 2025 года техников призвали тщательно диагностировать причины паразитного питания, предостерегая от поспешных выводов о неисправности модулей передачи данных нового поколения.

Сейчас Subaru еще не предоставила официального ответа на иск. Эксперты отмечают, что поскольку современные автомобили оснащены большим количеством подключенных сервисов, которые работают в фоновом режиме, энергопотребление в состоянии покоя возросло, однако оно не должно приводить к невозможности запуска двигателя или остановки авто во время движения.

Напомним, что Subaru также отозвала в США почти 70 тысяч экземпляров Crosstreck Hybrid и Forester Hybrid из-за недостаточного уплотнения корпуса бензобака, из-за чего бензин просачивался наружу и это могло вызвать пожар.