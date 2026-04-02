Представлен Subaru Getaway: электрический SUV, который превосходит своего брата от Toyota

Главная “фишка” новинки – двухмоторная полноприводная установка, которая выдает 420 лошадиных сил, отмечает Carscoops. Это больше, чем у родственного Toyota Highlander. Разгон до 100 км/ч занимает менее 5 секунд – это показатель, который еще несколько лет назад был присущ только спортивным седанам, а теперь же подобную динамику предлагает большой семейный автомобиль, способный перевозить до семи пассажиров.

Три ряда и максимум практичности

Subaru Getaway ориентирован не только на динамику, но и на практичность. Внедорожник предлагает до 1291 литра багажного пространства за вторым рядом и 450 литров за третьим рядом. Также модель доступна в конфигурации с капитанскими креслами или классическим диваном.

По этим показателям модель даже превосходит таких конкурентов, как Kia EV9. В салоне – современный набор технологий: 14-дюймовый дисплей мультимедиа, цифровая панель приборов, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, USB-C в каждом ряду и широкий список опций комфорта, включая подогрев даже третьего ряда.

Запас хода и зарядка

Новинка получила батарею на 95,8 кВт-ч, которая обеспечивает более 480 км запаса хода. В 2027 году появится и более доступная версия с аккумулятором на 77 кВт-ч. Несмотря на не рекордную скорость зарядки (до 150 кВт), авто поддерживает стандарт NACS, что открывает доступ к сети зарядных станций Tesla Supercharger в США. Зарядка с 10 до 80% занимает примерно 30 минут.

Полный привод и возможности вне асфальта

Традиционно для бренда, Subaru не отказалась от внедорожных возможностей. Кроссовер предлагает полный привод в базе, клиренс 210 мм, систему X-Mode для сложных покрытий и способность буксировать до 1588 кг.

Официальная стоимость Subaru Getaway в США пока не подтверждена, но ожидается, что она будет начинаться примерно от $50–55 тысяч. Это ставит модель в один ряд с Kia EV9 и делает ее потенциально более дешевой альтернативой Toyota Highlander EV.