Представлено Subaru Getaway: електричний SUV, який перевершує свого брата від Toyota

Головна “фішка” новинки – двомоторна повнопривідна установка, яка видає 420 кінських сил, зазначає Carscoops. Це більше, ніж у спорідненого Toyota Highlander. Розгін до 100 км/год займає менше ніж 5 секунд – це показник, який ще кілька років тому був притаманний лише спортивним седанам, а тепер же подібну динаміку пропонує великий сімейний автомобіль, здатний перевозити до семи пасажирів.

Три ряди і максимум практичності

Subaru Getaway орієнтований не лише на динаміку, а й на практичність. Позашляховик пропонує до 1291 літра багажного простору за другим рядом й 450 літрів за третім рядом. Також модель доступна у конфігурації з капітанськими кріслами або класичним диваном.

За цими показниками модель навіть перевершує таких конкурентів, як Kia EV9. У салоні – сучасний набір технологій: 14-дюймовий дисплей мультимедіа, цифрова панель приладів, бездротові Apple CarPlay та Android Auto, USB-C у кожному ряду та широкий список опцій комфорту, включаючи підігрів навіть третього ряду.

Запас ходу і зарядка

Новинка отримала батарею на 95,8 кВт-год, яка забезпечує понад 480 км запасу ходу. У 2027 році з’явиться і більш доступна версія з акумулятором на 77 кВт-год. Попри не рекордну швидкість зарядки (до 150 кВт), авто підтримує стандарт NACS, що відкриває доступ до мережі зарядних станцій Tesla Supercharger в США. Зарядка з 10 до 80% займає приблизно 30 хвилин.

Повний привід і можливості поза асфальтом

Традиційно для бренду, Subaru не відмовилась від позашляхових можливостей. Кросовер пропонує повний привід у базі, кліренс 210 мм, систему X-Mode для складних покриттів й здатність буксирувати до 1588 кг.

Офіційна вартість Subaru Getaway в США поки не підтверджена, але очікується, що вона починатиметься приблизно від $50–55 тисяч. Це ставить модель в один ряд із Kia EV9 та робить її потенційно дешевшою альтернативою Toyota Highlander EV.