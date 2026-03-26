Новий Subaru Foretser Wilderness Hybrid: поєднання екологічності та справжнього офроуду

За попередніми даними, модель базуватиметься на Subaru Forester, але отримає суттєві доопрацювання як у техніці, так і в дизайні, пише Carscoops. Під капотом – 2,5-літровий бензиновий опозитний двигун, який працює у зв’язці з літій-іонною батареєю та двома електромоторами, інтегрованими у варіатор.

Сумарна потужність системи становить близько 194 к.с., що робить модель не лише економнішою, а й достатньо динамічною для повсякденної експлуатації. Витрата пального на рівні приблизно 6,7–6,9 л/100 км у змішаному циклі є вагомим аргументом для тих, хто шукає універсальний автомобіль.

Фірмовий стиль Wilderness: більше агресії та функціональності

Версія Wilderness традиційно означає не лише технічні доопрацювання, а й особливий дизайн. Новий гібрид отримає унікальну передню частину з масивною решіткою радіатора, захисними елементами та оновленими бамперами. Особливу увагу приділено деталям: анодовані мідні акценти, спеціальні протитуманні фари та матова чорна наклейка на капоті, яка зменшує відблиски під час руху бездоріжжям.

Підготовка до бездоріжжя: кліренс і техніка

Головна фішка Wilderness – це реальні можливості поза асфальтом. Гібридна новинка отримає підняту підвіску з кліренсом 236 мм, що дозволяє впевнено долати складні ділянки. Додатково встановлені 17-дюймові матово-чорні диски з всюдихідними шинами, які покращують зчеплення на ґрунті, піску чи снігу. У поєднанні з фірмовим повним приводом Subaru це робить модель одним із найбільш універсальних гібридних кросоверів у сегменті.

Салон і технології: практичність із сучасним оснащенням

Інтер’єр також отримав характерні риси Wilderness. Очікуються сидіння з матеріалу StarTex у сірому кольорі з мідною контрастною строчкою та фірмовими логотипами. Технологічна частина включає 12,3-дюймову цифрову панель приладів та 11,6-дюймову мультимедійну систему з вбудованою навігацією.