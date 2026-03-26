Новый Subaru Foretser Wilderness Hybrid: сочетание экологичности и настоящего оффроуда

По предварительным данным, модель будет базироваться на Subaru Forester, но получит существенные доработки как в технике, так и в дизайне, пишет Carscoops. Под капотом – 2,5-литровый бензиновый оппозитный двигатель, который работает в связке с литий-ионной батареей и двумя электромоторами, интегрированными в вариатор.

Читайте также: Subaru готовит самый большой электрокроссовер: что известно о новинке

Суммарная мощность системы составляет около 194 л.с., что делает модель не только более экономной, но и достаточно динамичной для повседневной эксплуатации. Расход топлива на уровне примерно 6,7–6 6,9 л/100 км в смешанном цикле является весомым аргументом для тех, кто ищет универсальный автомобиль.

Фирменный стиль Wilderness: больше агрессии и функциональности

Версия Wilderness традиционно означает не только технические доработки, но и особый дизайн. Новый гибрид получит уникальную переднюю часть с массивной решеткой радиатора, защитными элементами и обновленными бамперами. Особое внимание уделено деталям: анодированные медные акценты, специальные противотуманные фары и матовая черная наклейка на капоте, которая уменьшает блики при движении по бездорожью.

Подготовка к бездорожью: клиренс и техника

Главная фишка Wilderness – это реальные возможности вне асфальта. Гибридная новинка получит приподнятую подвеску с клиренсом 236 мм, что позволяет уверенно преодолевать сложные участки. Дополнительно установлены 17-дюймовые матово-черные диски с вездеходными шинами, которые улучшают сцепление на почве, песке или снегу. В сочетании с фирменным полным приводом Subaru это делает модель одним из самых универсальных гибридных кроссоверов в сегменте.

Также интересно: Subaru тестирует необычный прототип Levorg без воздухозаборника на капоте: что это может означать?

Салон и технологии: практичность с современным оснащением

Интерьер также получил характерные черты Wilderness. Ожидаются сиденья из материала StarTex в сером цвете с медной контрастной строчкой и фирменными логотипами. Технологическая часть включает 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 11,6-дюймовую мультимедийную систему со встроенной навигацией.