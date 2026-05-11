Власники Subaru подали колективний позов на виробника через масову розрядку акумуляторів

Як пише Carscoops, позивачі зазначають, що несправність не є поодиноким випадком, а стосується значної частини модельного ряду компанії за останні сім років.

Читайте також: Представлено Subaru Getaway: електричний SUV, який перевершує свого брата від Toyota

У документі згадуються дев'ять моделей:

Subaru Outback (2021–2022);

Subaru Forester (2021–2024), включаючи версію Wilderness (2022–2025);

Subaru Legacy (2021–2023);

Subaru WRX (2021–2023);

Subaru Ascent (2021–2022);

Subaru Crosstrek (2019–2023) та Crosstrek Hybrid (2019–2024);

Subaru Impreza (2019–2023).

Згідно з матеріалами справи, власники стикаються з розрядженням батарей лише за одну ніч. В окремих випадках проблема призводила до критичних ситуацій на дорозі: один із позивачів стверджує, що його Outback заглох безпосередньо у пробці, що спричинило блокування руху та потребувало евакуації автомобіля.

Причини виникнення дефекту

Власники автомобілів не звинувачують Subaru у встановленні неякісних чи слабких акумуляторів. Натомість позов стверджує, що справжня причина полягає у несправності електронних систем, які не можуть перейти в режим глибокого сну після вимкнення запалювання.

Це створює так зване “споживання темнового струму” – постійне паразитне навантаження, яке поступово вичерпує ресурс батареї, навіть коли автомобіль припаркований. Позивачі повідомляють, що дилерські центри часто просто замінювали акумулятори на нові, проте це давало лише тимчасовий ефект, і через кілька місяців проблема поверталася.

Реакція виробника та технічна діагностика

У судовому документі згадуються внутрішні технічні бюлетені Subaru, що свідчить про обізнаність компанії щодо ситуації. Зокрема, у бюлетені за жовтень 2025 року техніків закликали ретельніше діагностувати причини паразитного живлення, застерігаючи від поспішних висновків щодо несправності модулів передачі даних нового покоління.

Наразі Subaru ще не надала офіційної відповіді на позов. Експерти зазначають, що оскільки сучасні автомобілі оснащені великою кількістю підключених сервісів, які працюють у фоновому режимі, енергоспоживання у стані спокою зросло, проте воно не має призводити до неможливості запуску двигуна або зупинки авто під час руху.

Нагадаємо, що Subaru також відкликала в США майже 70 тисяч екземплярів Crosstreck Hybrid та Forester Hybrid через недостатнє ущільнення корпусу бензобака, через що бензин просочувався назовні й це могло спричиниту пожежу.