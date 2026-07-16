Subaru відкликає понад 540 тисяч кросоверів через неправильну наклейку

Як зазначає Carscoops, самі автомобілі повністю технічно справні, проте невідповідність інформації на маркуванні Федеральному стандарту безпеки автотранспортних засобів під номером 110 змусила компанію розпочати офіційну процедуру виправлення помилки.

Які моделі потрапили під відкликання та в чому небезпека

Сервісна кампанія стосується популярних моделей кросоверів та позашляховиків бренду різних років випуску. Загалом відкликанню підлягають 541 237 автомобілів, серед яких:

Трирядний кросовер Subaru Ascent, випущений у період з 2019 по 2026 рік;

Кросовер Subaru Forester 2025-2026 років випуску (включаючи гібридну версію Forester Hybrid);

2025-2026 років випуску (включаючи гібридну версію Forester Hybrid); Компактний кросовер Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного року.

Суть проблеми полягає в тому, що на заводській сертифікаційній наклейці вказано неправильний індекс максимально допустимого навантаження на задню вісь. Через технічну помилку при друці вказана гранична маса є вищою за фактичні конструктивні можливості деталей підвіски.

Хоча реальних випадків поломок, аварій чи травм через цей дефект зафіксовано не було, потенційна небезпека існує. Керуючись неправильними даними з етикетки, власники можуть випадково перевантажити багажник або пасажирський відсік, що створить надмірне навантаження на задню вісь і може негативно вплинути на керованість автомобіля під час руху, підвищуючи ризик виникнення ДТП.

Ініціатива регулятора

Невідповідність даних на наклейках виявили фахівці Національного управління безпеки дорожнього руху США, які висловили занепокоєння щодо розрахункових параметрів ваги. Після офіційного звернення регулятора інженери Subaru провели внутрішній аудит технічної документації та сертифікаційних значень для всіх своїх моделей, починаючи з 2003 модельного року. У результаті перевірки було ухвалено рішення про необхідність проведення відклику.

Нетиповий спосіб усунення проблеми