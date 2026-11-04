Китайці з Zeekr готують вбивцю "Геліка": яким буде новий брутальний позашляховик

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Zeekr 009
Як повідомляє китайське видання Auto Time, наразі амбітний проєкт перебуває на ранній стадії пошуку постачальників комплектуючих. Майбутня модель ще навіть не отримала офіційного внутрішнього індексу, проте партнери компанії вже називають її "відповіддю Zeekr на Mercedes-Benz G-Class".
Інженери материнської корпорації Geely розглядають кілька варіантів конструкції кузова, включаючи класичну раму або напіврамну архітектуру. Щоб забезпечити машині серйозні можливості поза асфальтом, її планують оснастити незалежними електромоторами для кожного колеса, пневматичною підвіскою з великим ходом та розумною системою рекуперації.
Поява такого автомобіля логічно доповнить існуючу лінійку міських кросоверів, мінівенів та седанів марки. Головна мета – переманити заможних покупців, які зараз обирають між німецьким G-Class та надпотужним китайським Yangwang U8 від BYD.
Розширення горизонтів та шалені продажі
Ще навесні віцепрезидент Zeekr International Марс Чен натякав на подібний розвиток подій. "Створення справжніх хардкорних позашляховиків є для нас чітким напрямком розвитку, хоча ми також придивляємося до спортивних седанів", – зазначив топменеджер під час спілкування з пресою.
Бажання експериментувати з новими нішами підкріплюється фінансовими успіхами бренду. Наприклад, флагманський гібридний кросовер Zeekr 9X вже розійшовся тиражем понад 85 тисяч екземплярів, причому середній чек за цю модель перевищує 78 тисяч доларів.
Загалом справи у компанії йдуть чудово: лише за перші десять місяців цього року клієнтам передали понад 320 тисяч автомобілів. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Що роблять конкуренти
- Нагадаємо, що німці також не сидять склавши руки й готують компактну та дешевшу версію свого культового позашляховика. Очікується, що так званий Baby G-Class з'явиться на ринку до кінця 2028 року і матиме гібридну силову установку.
- Тим часом інші китайські преміум-бренди активно штурмують європейський ринок.
- Зокрема, марка Avatr нещодавно анонсувала вихід свого флагманського позашляховика T09, який також створюється для конкуренції в найвищому ціновому сегменті, де зараз домінують Zeekr 9X та Mercedes-Maybach GLS.