Lancer змінив професію: легендарне ім'я тепер носить бойовий робот для ЗСУ

Про це Forterra повідомила у власному пресрелізі. За даними компанії, проєкт реалізовувався в межах урядової програми США: розробка стартувала у 2024 році, контракт було укладено у березні 2025-го, а повне постачання техніки завершили менш ніж за пів року.

Робот створений для найнебезпечніших завдань

Lancer побудований на базі всюдихода Polaris Ranger 1500 та оснащений системою автономного керування AutoDrive і цифровою системою зв'язку Vektor власної розробки Forterra.

Основне призначення комплексу — виконання місій, які раніше вимагали участі людей. Йдеться про доставку боєприпасів, продовольства, спорядження, транспортування вантажів, а також евакуацію поранених із небезпечних районів.

У Forterra наголошують, що сучасне поле бою дедалі більше насичується безпілотними системами, тому автоматизація логістики дозволяє значно знизити ризик для особового складу.

Від концепції до фронту — менш ніж за 40 днів

Однією з особливостей програми стала швидкість реалізації.

За словами компанії, від моменту ухвалення рішення про розгортання до першого комплексного польового випробування минуло менше 40 днів. Замість тривалих полігонних тестів розробники зробили ставку на швидку інтеграцію, випробування в реальних умовах та оперативне доопрацювання техніки за результатами експлуатації.

Уже понад 1100 бойових місій

Forterra також вперше оприлюднила статистику використання Lancer в Україні.

За час експлуатації роботизовані машини:

виконали понад 1100 місій ;

; подолали більш як 2500 миль (понад 4000 км);

(понад 4000 км); перевезли 777 440 фунтів вантажів (приблизно 352 тонни );

вантажів (приблизно ); здійснили 52 евакуації поранених (CASEVAC).

У компанії зазначають, що саме логістичні завдання стали основною сферою застосування комплексу.

Українські військові просять більше машин

У пресрелізі наведено коментар українського командира, ім'я якого не розкривається.

За його словами, Lancer став "машиною номер один" для критично важливих логістичних операцій, а підрозділи потребують додаткових поставок роботизованих платформ якомога швидше.

У Forterra вважають, що саме бойова експлуатація в Україні підтвердила ефективність технології значно краще, ніж будь-які демонстраційні покази чи полігонні випробування.

Україна стала полігоном розвитку наземної роботизації

Війна в Україні прискорила розвиток не лише безпілотної авіації, а й наземних роботизованих комплексів. Якщо раніше вони переважно розглядалися як експериментальні системи, то сьогодні дедалі частіше виконують реальні логістичні та евакуаційні місії поблизу лінії фронту.

Досвід використання Lancer вкотре демонструє сучасний підхід до військових розробок: використання серійної комерційної платформи, швидка інтеграція автономних систем і постійне вдосконалення конструкції на основі бойового досвіду. Саме такий цикл сьогодні стає стандартом для новітніх оборонних технологій.