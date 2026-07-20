Land Rover Freelander повернувся, але тепер це "китаєць"

Позашляховик поєднує в собі класичний рецепт міцного дизайну з квадратними формами кузова та передові технологічні рішення. На етапі старту продажів Freelander 8 запропонують у восьми варіантах забарвлення кузова. При цьому три унікальні відтінки будуть доступні виключно для спеціальної серії First Edition.

До цієї лінійки увійдуть кольори Dancing Silver та Lucent Lime з атласним матовим покриттям, а також глибокий перламутровий відтінок Immersive Purple. Стандартна палітра кольорів включатиме глянцевий Dancing Silver, Boundless Blue, Brilliant Bronze, Daring Black та Uplifting White, зазначає Carscoops.

Цифрові технології та тактильний комфорт в інтер'єрі

Компанія JLR-Chery опублікувала перші офіційні світлини внутрішнього простору Freelander 8. Салон новинки виглядає значно сучасніше за будь-який серійний автомобіль Jaguar-Land Rover. У центральну частину приладової панелі інтегровано великий 15,6-дюймовий сенсорний екран мультимедіа.

Проте головною особливістю інтер'єру стала витягнута цифрова панель Panoramic Intelligent Display, розташована безпосередньо від стійки до стійки кузова. Її довжина становить майже 1,2 метра (46,3 дюйма), а сама матриця має роздільну здатність 8K та пікову яскравість 1000 ніт. Така потужність підсвічування гарантує ідеальну читабельність даних як за умови потрапляння прямих сонячних променів, так і в темряві. Концептуально такий екран нагадує систему німецького бренду BMW під назвою Panoramic iDrive.

Кермо автомобіля отримало зрізану квадратну форму, що відкриває водієві безперешкодний огляд панелі приладів. Права частина довгого дисплея відведена під окрему медіазону для переднього пасажира. В оздобленні інтер'єру використано преміальні м'які матеріали, зокрема натуральну шкіру, алькантару та елементи зі справжнього металу.

На передній стійці кузова встановлено спеціальну камеру для моніторингу стану та втоми водія, а на центральній консолі знайшлося місце для двох бездротових зарядок для смартфонів. Важливою ергономічною перевагою моделі є збереження блоку фізичних аналогових перемикачів під екраном, що забезпечує чіткий тактильний зворотний зв’язок під час керування функціями машини. Сама операційна система розроблена інженерами Chery.

Система автономного обслуговування та розумного паркування

Для Freelander 8 підтверджено наявність інноваційної системи паркування під назвою SIVP (Super Intelligent Valet Parking). Технологія працює в парі з мобільним додатком на смартфоні. Вона дозволяє водієві повністю вийти з автомобіля біля входу до будівлі та активувати автоматичний режим: позашляховик самостійно вирушить на пошуки вільного паркомісця та виконає маневр без участі людини.

Коли власнику потрібно буде їхати, функція дистанційного виклику змусить автомобіль самостійно повернутися до місця посадки. Схожа логіка автономності вже реалізована Tesla. За інформацією Chery-JLR, дана система оптимізована для використання на паркінгах готелів, офісних центрів та великих торгово-розважальних комплексів. Автовиробник уточнив, що опція буде доступна лише на окремих міжнародних ринках, але точний перелік країн поки тримається в таємниці.

Перспективи силової установки та розподіл обов'язків