Land Rover Freelander вернулся, но теперь это "китаец"

Внедорожник сочетает в себе классическую формулу прочного дизайна с квадратными формами кузова и передовые технологические решения. На этапе запуска продаж Freelander 8 будет предлагаться в восьми вариантах окраски кузова. При этом три уникальных оттенка будут доступны исключительно для специальной серии First Edition.

В эту линейку войдут цвета Dancing Silver и Lucent Lime с атласным матовым покрытием, а также глубокий перламутровый оттенок Immersive Purple. Стандартная палитра цветов будет включать глянцевые оттенки Dancing Silver, Boundless Blue, Brilliant Bronze, Daring Black и Uplifting White, отмечает Carscoops.

Цифровые технологии и тактильный комфорт в салоне

Компания JLR-Chery опубликовала первые официальные фотографии салона Freelander 8. Салон новинки выглядит значительно современнее, чем у любого серийного автомобиля Jaguar-Land Rover. В центральную часть приборной панели встроен большой 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.

Однако главной особенностью интерьера стала вытянутая цифровая панель Panoramic Intelligent Display, расположенная от стойки до стойки кузова. Ее длина составляет почти 1,2 метра (46,3 дюйма), а сама матрица имеет разрешение 8K и пиковую яркость 1000 нит. Такая мощность подсветки гарантирует идеальную читаемость данных как при попадании прямых солнечных лучей, так и в темноте. Концептуально такой экран напоминает систему немецкого бренда BMW под названием Panoramic iDrive.

Рулевое колесо автомобиля получило срезанную квадратную форму, что обеспечивает водителю беспрепятственный обзор приборной панели. Правая часть длинного дисплея отведена под отдельную медиазону для переднего пассажира. В отделке салона использованы премиальные мягкие материалы, в частности натуральная кожа, алькантара и элементы из настоящего металла.

На передней стойке кузова установлена специальная камера для мониторинга состояния и усталости водителя, а на центральной консоли нашлось место для двух беспроводных зарядных устройств для смартфонов. Важным эргономическим преимуществом модели является сохранение блока физических аналоговых переключателей под экраном, что обеспечивает четкую тактильную обратную связь при управлении функциями автомобиля. Сама операционная система разработана инженерами Chery.

Система автономного обслуживания и интеллектуальной парковки

Для Freelander 8 подтверждено наличие инновационной системы парковки под названием SIVP (Super Intelligent Valet Parking). Технология работает в паре с мобильным приложением на смартфоне. Она позволяет водителю полностью выйти из автомобиля у входа в здание и активировать автоматический режим: внедорожник самостоятельно отправится на поиски свободного парковочного места и выполнит маневр без участия человека.

Когда владельцу понадобится уехать, функция дистанционного вызова заставит автомобиль самостоятельно вернуться к месту посадки. Подобная логика автономности уже реализована компанией Tesla. По информации Chery-JLR, данная система оптимизирована для использования на парковках отелей, офисных центров и крупных торгово-развлекательных комплексов. Автопроизводитель уточнил, что опция будет доступна только на отдельных международных рынках, но точный перечень стран пока держится в секрете.

Перспективы силовой установки и распределение обязанностей