Латвія визнаватиме українські посвідчення водія

25 квітня 2026 року Україна та Латвійська Республіка підписали міжурядову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Це рішення має прикладне значення для тисяч українців, які перебувають або планують перебування в країнах ЄС. Про це пише ГСЦ МВС.

Іспити більше не потрібні

Найважливіша зміна — можливість обміну українського посвідчення на латвійське без складання теоретичного та практичного іспитів.

Фактично це означає:

спрощену легалізацію водійських прав

економію часу та коштів

відсутність мовного бар’єра під час складання іспитів

Чому це важливо саме зараз

Угода має особливе значення через масштабну міграцію українців, спричинену продовженням “військового стану” та мобілізації. Для багатьох водійське посвідчення — це не лише документ, а інструмент для:

працевлаштування

повсякденного пересування

інтеграції в нову країну

Це вже не перша угода

Латвія стала шостою державою, яка пішла на повноцінне взаємне визнання українських прав.

Подібні домовленості Україна вже має з:

Іспанією

Італією

Об’єднаними Арабськими Еміратами

Литвою

Туреччиною

Це свідчить про результативність взаємодії дипломатів.

Євроінтеграційний контекст

Угода напряму пов’язана з адаптацією українського законодавства до норм ЄС, зокрема до Директива (ЄС) 2025/2205, яка встановлює нові стандарти у сфері водійських документів.

Крім того:

Головний сервісний центр МВС є членом міжнародної організації CIECA

Україна працює над підключенням до системи EUCARIS (обмін даними між країнами ЄС)

Це означає поступовий перехід до єдиної цифрової екосистеми перевірки водіїв.

Що це змінює для водіїв

На практиці угода дає:

простий обмін посвідчення

визнання українських прав без додаткових перевірок

менше бюрократії за кордоном

Де визнаватимуть українські права

Підписання угоди з Латвією — це ще один дипломатичний крок. Частина системного процесу інтеграції України до європейського правового простору.

Темпи роботи дипломатів важко назвати оперативними. Зараз у світі існує близько 200 країн, а українські права визнає усього 6 держав.

Мета інтеграції зі законодавством ЄС має на меті вступ України у Союз. Однак у найближчій та середньостроковій перспективі це навряд чи станеться.