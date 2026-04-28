Латвия будет признавать украинские водительские удостоверения

Латвия будет признавать украинские права
25 апреля 2026 года Украина и Латвийская Республика подписали межправительственное соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Это решение имеет прикладное значение для тысяч украинцев, которые находятся или планируют пребывание в странах ЕС. Об этом пишет ГСЦ МВД.
Читайте также: Почему практический экзамен на права может сдать только 21% кандидатов
Экзамены больше не нужны
Самое важное изменение - возможность обмена украинского удостоверения на латвийское без сдачи теоретического и практического экзаменов.
Фактически это означает:
- упрощенную легализацию водительских прав
- экономию времени и средств
- отсутствие языкового барьера при сдаче экзаменов
Почему это важно именно сейчас
Соглашение имеет особое значение из-за масштабной миграции украинцев, вызванную продолжением “военного положения” и мобилизации. Для многих водительское удостоверение - это не только документ, а инструмент для:
- трудоустройства
- повседневного передвижения
- интеграции в новую страну
Это уже не первое соглашение
Латвия стала шестым государством, которое пошло на полноценное взаимное признание украинских прав.
Подобные договоренности Украина уже имеет с:
- Испанией
- Италией
- Объединенными Арабскими Эмиратами
- Литвой
- Турцией
Это свидетельствует о результативности взаимодействия дипломатов.
Евроинтеграционный контекст
Соглашение напрямую связано с адаптацией украинского законодательства к нормам ЕС, в частности к Директиве (ЕС) 2025/2205, которая устанавливает новые стандарты в сфере водительских документов.
Кроме того:
- Главный сервисный центр МВД является членом международной организации CIECA
- Украина работает над подключением к системе EUCARIS (обмен данными между странами ЕС)
Это означает постепенный переход к единой цифровой экосистеме проверки водителей.
Что это меняет для водителей
На практике соглашение дает:
- простой обмен удостоверения
- признание украинских прав без дополнительных проверок
- меньше бюрократии за рубежом
Где будут признавать украинские права
Подписание соглашения с Латвией - это еще один дипломатический шаг. Часть системного процесса интеграции Украины в европейское правовое пространство.
Темпы работы дипломатов трудно назвать оперативными. Сейчас в мире существует около 200 стран, а украинские права признает всего 6 государств.
Цель интеграции с законодательством ЕС имеет целью вступление Украины в Союз. Однако в ближайшей и среднесрочной перспективе это вряд ли произойдет.