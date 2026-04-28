Латвия будет признавать украинские водительские удостоверения

25 апреля 2026 года Украина и Латвийская Республика подписали межправительственное соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Это решение имеет прикладное значение для тысяч украинцев, которые находятся или планируют пребывание в странах ЕС. Об этом пишет ГСЦ МВД.

Экзамены больше не нужны

Самое важное изменение - возможность обмена украинского удостоверения на латвийское без сдачи теоретического и практического экзаменов.

Фактически это означает:

упрощенную легализацию водительских прав

экономию времени и средств

отсутствие языкового барьера при сдаче экзаменов

Почему это важно именно сейчас

Соглашение имеет особое значение из-за масштабной миграции украинцев, вызванную продолжением “военного положения” и мобилизации. Для многих водительское удостоверение - это не только документ, а инструмент для:

трудоустройства

повседневного передвижения

интеграции в новую страну

Это уже не первое соглашение

Латвия стала шестым государством, которое пошло на полноценное взаимное признание украинских прав.

Подобные договоренности Украина уже имеет с:

Испанией

Италией

Объединенными Арабскими Эмиратами

Литвой

Турцией

Это свидетельствует о результативности взаимодействия дипломатов.

Евроинтеграционный контекст

Соглашение напрямую связано с адаптацией украинского законодательства к нормам ЕС, в частности к Директиве (ЕС) 2025/2205, которая устанавливает новые стандарты в сфере водительских документов.

Кроме того:

Главный сервисный центр МВД является членом международной организации CIECA

Украина работает над подключением к системе EUCARIS (обмен данными между странами ЕС)

Это означает постепенный переход к единой цифровой экосистеме проверки водителей.

Что это меняет для водителей

На практике соглашение дает:

простой обмен удостоверения

признание украинских прав без дополнительных проверок

меньше бюрократии за рубежом

Где будут признавать украинские права

Подписание соглашения с Латвией - это еще один дипломатический шаг. Часть системного процесса интеграции Украины в европейское правовое пространство.

Темпы работы дипломатов трудно назвать оперативными. Сейчас в мире существует около 200 стран, а украинские права признает всего 6 государств.

Цель интеграции с законодательством ЕС имеет целью вступление Украины в Союз. Однако в ближайшей и среднесрочной перспективе это вряд ли произойдет.