Укр
Ру

Легендарний Jeep Renegade повертається: яким буде новий кросовер та чому доведеться почекати

Американський бренд офіційно підтвердив розробку другого покоління компактного позашляховика Renegade для європейського ринку. Новинка отримає електрифіковані двигуни, обов'язковий повний привід та новітню платформу, проте з'явиться в автосалонах не раніше 2030 року.
Jeep випустить нове покоління кросовера Renegade до 2030 року

ФОТО: Jeep|

Jeep Renegade

Данило Северенчук
logo19 жовтня, 17:30
logo0
logo0 хв

Як повідомляє видання Carscoops, керівництво концерну Stellantis вперше озвучило конкретні плани щодо наступника моделі, виробництво якої для Європи згорнули лише рік тому. Оригінальний автомобіль випускався цілих 11 років і розійшовся тиражем понад 610 тисяч екземплярів, тому компанія робить велику ставку на його відродження.

Очікується, що в основу другого покоління ляже новітня модульна архітектура STLA One. Ця гнучка платформа дозволяє використовувати понад 30 різних конфігурацій силових установок, включаючи повністю електричні, гібридні та класичні двигуни внутрішнього згоряння.

"Нова генерація допоможе залучити до нашої марки ширшу аудиторію та суттєво зміцнить позиції компанії на європейському ринку", – заявили представники Jeep, під час презентації стратегії розвитку.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Масштабне розширення лінійки

Повернення улюбленого багатьма кросовера є частиною глобального плану розширення європейської гами Jeep до шести моделей до 2030 року. Наразі бренд успішно продає компактний Avenger, а незабаром до нього приєднається більший позашляховик Recon.

Крім того, у 2028 році компанія планує випустити ще одну модель у сегменті D-SUV, яку розробляють спільно з китайським партнером Dongfeng. Також нещодавні тизери натякають на появу абсолютно нового великого кросовера, який розташується в ієрархії на сходинку вище за майбутній Renegade.

Що ще готує Stellantis?

#Автоновинка #Фото #Renegade 2018 #Новини #Jeep
Реклама