Легендарний Jeep Willys повертається: бренд готує доступний електропозашляховик

Як повідомляє видання Autocar, перші натяки на несподіваний проєкт з'явилися під час пресбрифінгу на Паризькому автосалоні. Керівник європейського підрозділу бренду Ксав'є Пежо показав журналістам зображення класичного позашляховика поруч із дерев'яним ящиком та штампом "не крихкий".

Ця презентація пояснила загадковий тизер із транспортним контейнером, який марка опублікувала минулого тижня. Високопосадовець уточнив, що поки не підтверджує конкретних дат запуску, але назвав цей концепт ключовим інтересом для компанії.

За даними італійського медіа Quattroruote, зараз інженери оцінюють ідеї, які поєднають компактні розміри, реальні позашляхові можливості, електрифікацію та впізнаваний ретро-дизайн. Судячи з усього, машина розташується у найменшому сегменті, сходинкою нижче за моделі Avenger та майбутній Renegade.

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Ксав'є Пежо визнав, що традиційні цінності бренду вкрай важливі для протистояння китайській експансії в Європі. "Дайте нам трохи часу, і ми повернемося, щоб розповісти вам більше", – зазначив топменеджер, назвавши майбутню новинку головним козирем у цій грі.

Масштабне розширення лінійки

Читаючи між рядків, можна зрозуміти, що серійний спадкоємець культової моделі навряд чи з'явиться в автосалонах раніше 2030 року. Проте до цього часу американці планують суттєво розширити свою європейську гаму з нинішніх двох до шести моделей.

Компанію оновленому Avenger та новому Compass незабаром складуть наступне покоління Renegade і повністю електричний Recon. Останній має приїхати до Європи вже у 2027 році як електрична альтернатива п'ятидверному Wrangler. Також у планах є безіменний субкомпактний кросовер та флагманський позашляховик, який розробляють спільно з Dongfeng.

Ставка на доступність