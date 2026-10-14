Легендарный Jeep Willys возвращается: бренд готовит доступный электровнедорожник

Как сообщает издание Autocar, первые намеки на неожиданный проект появились на прессбрифинге на Парижском автосалоне. Руководитель европейского подразделения бренда Ксавье Пежо показал журналистам изображение классического внедорожника рядом с деревянным ящиком и штампом "не хрупкий".

Эта презентация объяснила загадочный тизер с транспортным контейнером, опубликованным маркой на прошлой неделе. Высокопоставленное должностное лицо уточнило, что пока не подтверждает конкретных дат запуска, но назвал этот концепт ключевым интересом для компании.

По данным итальянского медиа Quattroruote, Сейчас инженеры оценивают идеи, сочетающие компактные размеры, реальные внедорожные возможности, электрификацию и узнаваемый ретро-дизайн. Судя по всему, машина расположится в самом маленьком сегменте, ступенькой ниже модели Avenger и будущей Renegade.

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Ксавье Пежо признал, что традиционные ценности бренда очень важны для противостояния китайской экспансии в Европе. "Дайте нам немного времени, и мы вернемся, чтобы рассказать вам больше", – отметил топ-менеджер, назвав будущую новинку главным козырем в этой игре.

Масштабное расширение линейки

Читая между строк, можно понять, что серийный наследник культовой модели вряд ли появится в автосалонах раньше 2030 года. Однако к этому времени американцы планируют существенно расширить свою европейскую гамму с двух до шести моделей.

Компанию обновленному Avenger и новом Compass скоро составят следующее поколение Renegade и полностью электрический Recon. Последний должен приехать в Европу уже в 2027 году как электрическая альтернатива пятидверному Wrangler. Также в планах есть безымянный субкомпактный кроссовер и флагманский внедорожник, разрабатываемый совместно с Dongfeng.

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