Майбутні моделі Volkswagen, Škoda та CUPRA отримають китайські технології Xpeng

Як повідомляє агентство Reuters, керівництво концерну розглядає можливість перенесення платформи China Electronic Architecture (CEA) на масові європейські автомобілі. Наразі цей план активно обговорюється всередині групи і може охопити близько трьох чвертей наступного покоління лінійок VW, Škoda та CUPRA.

Спочатку новітній софт планували тримати виключно всередині Піднебесної за принципом "у Китаї для Китаю". Проте тепер архітектура ляже в основу моделей, призначених для Південної Америки та Південної Африки, а інтеграція технологій на цих ринках розпочнеться вже у 2030 році.

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У чому вигода для німців

Головна фішка китайської архітектури полягає у скороченні кількості електронних блоків управління приблизно на 30 відсотків порівняно зі старими системами Volkswagen. Це критично важливо для зменшення складності розробки та здешевлення виробництва всієї модельної лінійки.

Цікаво, що це не лише програмна історія. Вже до 2027 року компанія планує впровадити цю ж архітектуру на плагін-гібридні та бензинові моделі, давши їм такий самий сучасний цифровий хребет, як і електрокарам. Заглядаючи трохи далі, до 2029 року німці націлилися на автопілот четвертого рівня. Він працюватиме на третьому поколінні китайської архітектури в парі з фірмовим чіпом управління C7H.

Загроза для Rivian

Такий різкий розворот у бік Азії може залишити за бортом американського партнера Rivian, у якого генеральний директор Олівер Блюм інвестував 5,8 мільярда доларів. За даними німецького видання Manager Magazin, керівник основного бренду Томас Шефер схиляється саме до китайського софту для масових європейських авто.

Якщо цей план затвердять, американському стартапу доведеться зосередитися лише на інших, більш нішевих брендах групи, навіть якщо саме спільне підприємство продовжить своє існування.

Китайський досвід у дії

Нагадаємо, раніше ми писали, що партнерство з Xpeng виникло не на порожньому місці. Китайські автовиробники навчилися створювати нові машини всього за 18 місяців, тоді як європейцям на це потрібні роки, і спільна розробка має скоротити час виходу нових Volkswagen на третину.

Перші плоди такої співпраці вже вражають місцевий ринок. Нещодавно Volkswagen показав розкішний кросовер із запасом ходу понад 1500 кілометрів, який завдяки місцевим технологіям отримав дуже адекватний прайс на рівні 34 тисяч доларів.