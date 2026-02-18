Укр
Великий електрокросовер Xpeng G02 помітили під час тестів

У Китаї під час дорожніх випробувань зафіксували новий повнорозмірний кросовер G02 від Xpeng. Модель з’явилася на дорогах у щільному камуфляжі напередодні офіційної прем’єри та стане компактнішою альтернативою флагманського GX.
Новий Xpeng G02 помітили під час тестів: великий електрокросовер готується до прем’єри

ФОТО: Xpeng|

Прототип Xpeng 02

Данило Северенчук
logo18 лютого, 17:30
Про появу прототипу повідомили місцеві автомобільні медіа, зокрема Autohome, зазначає Auto24. Очікується, що новинка займе позицію п’ятимісного кросовера з преміальним позиціонуванням. Зовнішність G02 наслідує дизайнерську мову GX.

Автомобіль отримав закриту передню частину кузова з активним повітрозабірником у бампері, фари, розташовані в нижній частині передка, а також похилий дах зі спойлером. Серед інших особливостей — висувні дверні ручки, мінімалістичний задній бампер та дзеркала, встановлені на дверях.

Довжина кузова, за попередніми оцінками, становитиме близько 5 м, що дозволяє віднести модель до сегмента великих сімейних кросоверів. Як і інші нові моделі бренду, G02 використовує систему допомоги водієві на основі камер без застосування LiDAR.

Два типи силових установок

Очікується, що новинка отримає ті самі типи силових установок, що й GX — повністю електричну версію та версію зі збільшеним запасом ходу (EREV). Електричний варіант може пропонувати один або два електромотори. У повнопривідній конфігурації сумарна потужність системи досягає 430 кВт (585 к.с.).

Версія EREV використовує 1,5-літровий бензиновий генератор потужністю 110 кВт (150 к.с.) у поєднанні з двома електромоторами. Сукупна потужність системи становить 370 кВт (503 к.с.). Акумулятор LFP виробництва CALB ємністю 63,3 кВт-год забезпечує до 320 км руху виключно на електротязі.

Ринкове позиціонування та ціни

Новий G02 позиціонуватиметься як більш доступна альтернатива флагманському GX зі схожим дизайном і технологіями. За оцінками CarNewsChina, вартість моделі становитиме приблизно від 300 000 до 400 000 юанів (~43 500-57 800 доларів). Офіційний дебют очікується найближчим часом, після чого виробник розкриє повні технічні характеристики та комплектації.

