Великий електрокросовер Xpeng G02 помітили під час тестів

Про появу прототипу повідомили місцеві автомобільні медіа, зокрема Autohome, зазначає Auto24. Очікується, що новинка займе позицію п’ятимісного кросовера з преміальним позиціонуванням. Зовнішність G02 наслідує дизайнерську мову GX.

Читайте також: Новий флагман Xpeng виявився дуже схожий на Range Rover: докази

Автомобіль отримав закриту передню частину кузова з активним повітрозабірником у бампері, фари, розташовані в нижній частині передка, а також похилий дах зі спойлером. Серед інших особливостей — висувні дверні ручки, мінімалістичний задній бампер та дзеркала, встановлені на дверях.

Довжина кузова, за попередніми оцінками, становитиме близько 5 м, що дозволяє віднести модель до сегмента великих сімейних кросоверів. Як і інші нові моделі бренду, G02 використовує систему допомоги водієві на основі камер без застосування LiDAR.

Два типи силових установок

Очікується, що новинка отримає ті самі типи силових установок, що й GX — повністю електричну версію та версію зі збільшеним запасом ходу (EREV). Електричний варіант може пропонувати один або два електромотори. У повнопривідній конфігурації сумарна потужність системи досягає 430 кВт (585 к.с.).

Версія EREV використовує 1,5-літровий бензиновий генератор потужністю 110 кВт (150 к.с.) у поєднанні з двома електромоторами. Сукупна потужність системи становить 370 кВт (503 к.с.). Акумулятор LFP виробництва CALB ємністю 63,3 кВт-год забезпечує до 320 км руху виключно на електротязі.

Також цікаво: Xpeng готує P7+ до європейського дебюту

Ринкове позиціонування та ціни

Новий G02 позиціонуватиметься як більш доступна альтернатива флагманському GX зі схожим дизайном і технологіями. За оцінками CarNewsChina, вартість моделі становитиме приблизно від 300 000 до 400 000 юанів (~43 500-57 800 доларів). Офіційний дебют очікується найближчим часом, після чого виробник розкриє повні технічні характеристики та комплектації.