Большой электрокроссовер Xpeng G02 заметили во время тестов

О появлении прототипа сообщили местные автомобильные медиа, в частности Autohome, отмечает Auto24. Ожидается, что новинка займет позицию пятиместного кроссовера с премиальным позиционированием. Внешность G02 наследует дизайнерский язык GX.

Автомобиль получил закрытую переднюю часть кузова с активным воздухозаборником в бампере, фары, расположенные в нижней части передка, а также покатую крышу со спойлером. Среди других особенностей - выдвижные дверные ручки, минималистичный задний бампер и зеркала, установленные на дверях.

Длина кузова, по предварительным оценкам, составит около 5 м, что позволяет отнести модель к сегменту больших семейных кроссоверов. Как и другие новые модели бренда, G02 использует систему помощи водителю на основе камер без применения LiDAR.

Два типа силовых установок

Ожидается, что новинка получит те же типы силовых установок, что и GX - полностью электрическую версию и версию с увеличенным запасом хода (EREV). Электрический вариант может предлагать один или два электромотора. В полноприводной конфигурации суммарная мощность системы достигает 430 кВт (585 л.с.).

Версия EREV использует 1,5-литровый бензиновый генератор мощностью 110 кВт (150 л.с.) в сочетании с двумя электромоторами. Совокупная мощность системы составляет 370 кВт (503 л.с.). Аккумулятор LFP производства CALB емкостью 63,3 кВт-ч обеспечивает до 320 км движения исключительно на электротяге.

Рыночное позиционирование и цены

Новый G02 будет позиционироваться как более доступная альтернатива флагманскому GX с похожим дизайном и технологиями. По оценкам CarNewsChina, стоимость модели составит примерно от 300 000 до 400 000 юаней (~43 500-57 800 долларов). Официальный дебют ожидается в ближайшее время, после чего производитель раскроет полные технические характеристики и комплектации.