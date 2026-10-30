Будущие модели Volkswagen, Škoda и CUPRA получат китайские технологии Xpeng

Как сообщает агентство Reuters, руководство концерна рассматривает возможность переноса платформы China Electronic Architecture (CEA) на европейские массовые автомобили. Этот план активно обсуждается внутри группы и может охватить около трех четвертей следующего поколения линеек VW, Škoda и CUPRA.

Первоначально новый софт планировали держать исключительно внутри Поднебесной по принципу "в Китае для Китая". Однако теперь архитектура лежит в основе моделей, предназначенных для Южной Америки и Южной Африки, а интеграция технологий на этих рынках начнется уже в 2030 году.

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В чем выгода для немцев

Главная фишка китайского зодчества заключается в сокращении количества электронных блоков управления примерно на 30 процентов по сравнению со старыми системами Volkswagen. Это важно для уменьшения сложности разработки и удешевления производства всей модельной линейки.

Это не только программная история. Уже к 2027 году компания планирует внедрить эту же архитектуру на плагин-гибридные и бензиновые модели, дав им такой же современный цифровой позвоночник, как и электрокарам. Заглядывая немного дальше, к 2029 году немцы нацелились на автопилот четвертого уровня. Он будет работать на третьем поколении китайской архитектуры в паре с фирменным чипом управления C7H.

Угроза для Rivian

Такой резкий разворот в сторону Азии может оставить за бортом американского партнера Rivian, у которого генеральный директор Оливер Блум инвестировал 5,8 миллиарда долларов. По данным немецкого издания Manager Magazin, руководитель основного бренда Томас Шефер склоняется именно к китайскому софту для европейских массовых авто.

Если этот план утвердят, американскому стартапу придется сосредоточиться только на других более нишевых брендах группы, даже если именно совместное предприятие продолжит свое существование.

Китайский опыт в действии

Напомним, ранее мы писали, что партнерство с Xpeng возникло не на пустом месте. Китайские автопроизводители научились создавать новые машины всего за 18 месяцев, тогда как европейцам на это нужные годы, и совместная разработка должна сократить время выхода новых Volkswagen на треть.

Первые плоды такого сотрудничества поражают местный рынок. Недавно Volkswagen показал роскошный кроссовер с запасом хода более 1500 километров, благодаря местным технологиям получивший очень адекватный прайс на уровне 34 тысяч долларов.