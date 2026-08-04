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Майже 1,2 мільйона автомобілів Tesla мають дефект підвіски: про які моделі йдеться

Національна адміністарція безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оголосило про початок попереднього розслідування щодо майже 1,2 мільйона автомобілів Tesla. Причиною перевірки стали численні скарги власників на раптові поломки передніх важелів підвіски, що призводять до втрати керованості транспортним засобом.
NHTSA розслідує дефект підвіски на 1,2 мільйона Tesla Model 3 та Model Y

ФОТО: Tesla|

Tesla Model 3

Данило Северенчук
logo4 серпня, 11:11
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Розслідування дефектів охоплює седани Model 3 2018-2020 років випуску та кросовери Model Y 2021-2023 років випуску. Наразі регулятор зафіксував 156 офіційних звернень від водіїв, які зіткнулися із цією проблемою, повідомляє Carscoops.

Відсутність попереджень та характер виникнення несправності

Головною небезпекою виявленого дефекту є відсутність будь-яких системних сповіщень на бортовій приладовій панелі перед виходом підвіски з ладу. За свідченнями автовласників, єдиним симптомом майбутньої поломки часто ставав лише сторонній скрип або шум під час повороту керма, зокрема під час руху заднім ходом.

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Після поломки деталей підвіски автомобілі втрачали можливість подальшого самостійного руху й потребували евакуації. Як приклад, у скарзі власника Model Y 2021 року випуску із Флориди зазначено про повний вихід з ладу передніх нижніх поперечних важелів, рульових тяг та верхніх важелів підвіски при пробігу лише 46 837 кілометрів.

Можливі наслідки

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