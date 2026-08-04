Майже 1,2 мільйона автомобілів Tesla мають дефект підвіски: про які моделі йдеться

Розслідування дефектів охоплює седани Model 3 2018-2020 років випуску та кросовери Model Y 2021-2023 років випуску. Наразі регулятор зафіксував 156 офіційних звернень від водіїв, які зіткнулися із цією проблемою, повідомляє Carscoops.

Відсутність попереджень та характер виникнення несправності

Головною небезпекою виявленого дефекту є відсутність будь-яких системних сповіщень на бортовій приладовій панелі перед виходом підвіски з ладу. За свідченнями автовласників, єдиним симптомом майбутньої поломки часто ставав лише сторонній скрип або шум під час повороту керма, зокрема під час руху заднім ходом.

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Після поломки деталей підвіски автомобілі втрачали можливість подальшого самостійного руху й потребували евакуації. Як приклад, у скарзі власника Model Y 2021 року випуску із Флориди зазначено про повний вихід з ладу передніх нижніх поперечних важелів, рульових тяг та верхніх важелів підвіски при пробігу лише 46 837 кілометрів.

Можливі наслідки