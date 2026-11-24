Як повідомляє асоціація Укравтопром, загалом протягом минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили 22,4 тисячі легковиків із пробігом. З цієї кількості сегмент відносно нових машин зайняв солідну частку, підтверджуючи інтерес покупців до сучасних технологій та меншого зносу деталей.

Вподобання водіїв кардинально змінилися на користь екологічного транспорту. Найбільшу частку серед імпортованих п'ятирічок відвоювали електромобілі, які охопили одразу 40% ринку.

Традиційні бензинові машини дихають у спину лідерам із показником у 38%. Гібридні установки обрали 17% покупців, тоді як дизельні двигуни та авто з ГБО опинилися на узбіччі попиту – вони зібрали лише 4% та 1% відповідно.

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Які моделі обирають найчастіше

Якщо поглянути на конкретні моделі, то українці масово пересідають на електрокари від Tesla. Абсолютним бестселером жовтня став кросовер Tesla Model Y, який розійшовся тиражем у 581 екземпляр, а срібло забрав седан Tesla Model 3 із показником 375 реєстрацій.

Трійку лідерів замикає практичний німець Volkswagen Tiguan, якому віддали перевагу 267 автомобілістів. Буквально на п'яти йому наступає популярний кросовер Nissan Rogue (265 штук), а замикає п'ятірку надійна Mazda CX5 (229 одиниць).

До десятки найбажаніших свіжих авто також увійшли Ford Escape (207 авто), Kia Niro (200 штук) та футуристичний Hyundai Ioniq 5 (173 одиниці). Замикають рейтинг преміальний Audi Q5 (162 авто) та ще один корейський електрокар Kia EV6 (152 штуки), які стабільно знаходять своїх власників завдяки адекватному прайсу на вторинному ринку.