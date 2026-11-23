Представники Держмитслужби вважають, що окремі особи використовують “гуманітарний” статус для ввезення транспортних засобів без сплати митних платежів для подальшого продажу та отриманням прибутку.

Держмитслужба повідомляє, що за 10 місяців 2026 року митницями складено 319 протоколів про порушення митних правил, предметами яких були “гуманітарні” транспортні засоби. Це 86,2% від загальної кількості протоколів щодо товарів гуманітарної допомоги.

Особливо показовими є масштаби наявних схем. Під виглядом гуманітарної допомоги в Україну потрапило понад 19 тисяч транспортних засобів щодо яких Держмитслужбою підозрюється ризик нецільового використання.

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Збільшення митного навантаження

За орієнтовними розрахунками, у разі ввезення цих транспортних засобів у звичайному митному режимі імпорту сума стягнутих податків становила б 170–200 тисяч гривень за одиницю. У підсумку за підрахунками митників потенційні “втрати державного бюджету” вже сягають близько 3,2 млрд гривень.

Наразі законодавство не наділяє митні органи повноваженнями відмовляти у пропуску або затримувати транспортні засоби, які переміщуються як гуманітарна допомога, навіть якщо на думку митників є ризики їх подальшого нецільового використання.

Держмитслужба вже підготувала пропозиції щодо законодавчих змін, спрямованих на посилення повноважень митних органів у виявленні та запобіганні зловживанням із “гуманітарними” транспортними засобами.