Представители Гостаможслужбы считают, что отдельные лица используют“ гуманитарный” статус для ввоза транспортных средств без уплаты таможенных платежей для последующей продажи и получения прибыли.

Гостаможслужба сообщает, что за 10 месяцев 2026 года таможнями составлено 319 протоколов о нарушении таможенных правил, предметами которых были“ гуманитарные” транспортные средства. Это 86,2% от общего количества протоколов по товарам гуманитарной помощи.

Особенно показательны масштабы имеющихся схем. Под видом гуманитарной помощи в Украину уже попало более 19 тысяч транспортных средств, в отношении которых Гостаможслужба подозревает риск нецелевого использования.

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Увеличение таможенной погрузки

По ориентировочным расчетам, в случае ввоза этих транспортных средств в обычном таможенном режиме импорта сумма взимаемых налогов составляла бы 170– 200 тысяч гривен за единицу. В итоге, по подсчетам таможенников, потенциальные“ потери государственного бюджета” уже достигают около 3,2 млрд. гривен.

Законодательство не наделяет таможенными органами полномочиями отказывать в пропуске или задерживать транспортные средства, которые перемещаются как гуманитарная помощь, даже если по мнению таможенников есть риски их дальнейшего нецелевого использования.

Гостаможслужба уже подготовила предложения относительно законодательных изменений, направленных на усиление полномочий таможенных органов в выявлении и предотвращении злоупотреблений с“ гуманитарными” транспортными средствами.