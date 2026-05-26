Mazda CX-5 отримала "позашляхову" версію: як вона виглядає

Відоме японське тюнінг-ательє AutoExe, яке заснував колишній заводський гонщик команди Mazda в марафоні "24 години Ле-Мана" Йодзіро Терада, розробило для власників японського бестселера два принципово різних варіанти модернізації, орієнтованих на бездоріжжя та спортивний стиль, пише Carscoops.

Обидва нові комплекти стилізації будуть офіційно реалізовуватися безпосередньо через дилерську мережу марки в Японії, що підкреслює високу якість виконання та сумісність елементів із заводською конструкцією.

Позашляховий пакет Active Xross для шанувальників пригод

Перший варіант модернізації отримав індекс KM-07 AX (Active Xross) і розроблений спеціально для водіїв, які часто залишають межі асфальтованих міських доріг. Головним елементом цього набору є повністю перероблена нижня частина переднього бампера, де встановлено масивну алюмінієву захисну пластину. По краях цього елемента інтегровані додаткові кутові світлодіодні елементи денного світла. Позашляховий візуальний образ кросовера формують такі компоненти:

Накладки на крила доповнені імітацією болтового кріплення і можуть бути виконані за вибором замовника у глянцевому або матовому чорному кольорі.

На кормі з'явився новий дифузор, що конструктивно виконує роль захисного металевого щита, а також декоративна захисна накладка на двері багажного відділення з нанесеним логотипом компанії-розробника.

Покупці, які бажають отримати максимальний рівень підготовки, можуть замовити великі гнучкі бризковики в ралійному стилі чорного або яскраво-червоного кольору, оригінальні наліпки на капот і бічні двері, а також захисні карбонові накладки на дверні ручки.

Вартість повноцінного позашляхового комплекту на японському ринку становить 501 710 єн, що за поточним обмінним курсом дорівнює приблизно 3200 доларам США.

Спортивний обвіс у стилістиці знаменитої лінійки MazdaSpeed

Для тих автомобілістів, які віддають перевагу швидкісному пересуванню рівними шосе, ателіє підготувало альтернативний комплект під назвою KM-07. Своїм агресивним зовнішнім виглядом та заниженим силуетом цей автомобіль сильно нагадує культові заводські спортивні версії з лінійки MazdaSpeed, які компанія випускала раніше.

Спортивний аеродинамічний обвіс поєднує в собі подовжений передній бампер із вираженим нижнім спліттером, масивніші бічні пороги, розвинений спойлер на даху та перероблений задній бампер, у який інтегровано розвинені патрубки подвійної вихлопної системи. Усі кузовні елементи за замовчуванням пофарбовані у глянцевий чорний колір, який ідеально збігається з фактурою заводського пластикового облицювання колісних арок і бамперів кросовера.

Доповнити динамічний образ міського автомобіля пропонують фірмовими вуглепластиковими дефлекторами вікон та захисними накладками під дверні ручки. Ціна дорожнього комплекту стилізації KM-07 є дещо нижчою і становить 445 060 єн (близько 2800 доларів США).

Технічні покращення підвіски та двигуна на осінь

На поточному етапі представники компанії AutoExe обмежуються виключно стилістичними змінами екстер'єру та інтер'єру. Проте розробники офіційно підтвердили, що зараз інженери активно працюють над функціональною та механічною частиною модернізації кросовера. Повний каталог технічних доробок для Mazda CX-5 буде презентований і стане доступним для замовлення восени цього року.

До списку майбутніх технічних оновлень увійдуть повністю переналаштовані елементи підвіски для збільшення кліренсу або заниження кузова, додаткові елементи посилення та розпірки для підвищення жорсткості шасі, продуктивніші гальмівні механізми, а також кастомні системи впуску та випуску для покращення віддачі штатних двигунів.

Детальніше про нову Mazda CX-5

До слова, поява абсолютно нової генерації кросовера Mazda CX-5 в Україні очікується орієнтовно вже цієї осені. Новинка вже встигла вийти на перші глобальні ринки та наразі активно продається в Австралії, де місцеві дилери розкрили офіційні прайс-листи та специфікації комплектацій.