Mazda CX-5 получила "внедорожную" версию: как она выглядит

Известное японское тюнинг-ателье AutoExe, которое основал бывший заводской гонщик команды Mazda в марафоне “24 часа Ле-Мана” Йодзиро Терада, разработало для владельцев японского бестселлера два принципиально разных варианта модернизации, ориентированных на бездорожье и спортивный стиль, пишет Carscoops.

Оба новых комплекта стилизации будут официально реализовываться непосредственно через дилерскую сеть марки в Японии, что подчеркивает высокое качество исполнения и совместимость элементов с заводской конструкцией.

Внедорожный пакет Active Xross для любителей приключений

Первый вариант модернизации получил индекс KM-07 AX (Active Xross) и разработан специально для водителей, которые часто покидают пределы асфальтированных городских дорог. Главным элементом этого набора является полностью переработанная нижняя часть переднего бампера, где установлена массивная алюминиевая защитная пластина. По краям этого элемента интегрированы дополнительные угловые светодиодные элементы дневного света. Внедорожный визуальный образ кроссовера формируют следующие компоненты:

Накладки на крылья дополнены имитацией болтового крепления и могут быть выполнены по выбору заказчика в глянцевом или матовом черном цвете.

На корме появился новый диффузор, конструктивно выполняющий роль защитного металлического щита, а также декоративная защитная накладка на дверь багажного отделения с нанесенным логотипом компании-разработчика.

Покупатели, желающие получить максимальный уровень подготовки, могут заказать большие гибкие брызговики в раллийном стиле черного или ярко-красного цвета, оригинальные наклейки на капот и боковые двери, а также защитные карбоновые накладки на дверные ручки.

Стоимость полноценного внедорожного комплекта на японском рынке составляет 501 710 иен, что по текущему обменному курсу равняется примерно 3200 долларам США.

Спортивный обвес в стилистике знаменитой линейки MazdaSpeed

Для тех автомобилистов, которые предпочитают скоростное передвижение по ровным шоссе, ателье подготовило альтернативный комплект под названием KM-07. Своим агрессивным внешним видом и заниженным силуэтом этот автомобиль сильно напоминает культовые заводские спортивные версии из линейки MazdaSpeed, которые компания выпускала ранее.

Спортивный аэродинамический обвес сочетает в себе удлиненный передний бампер с выраженным нижним сплиттером, массивные боковые пороги, развитый спойлер на крыше и переработанный задний бампер, в который интегрированы развитые патрубки двойной выхлопной системы. Все кузовные элементы по умолчанию окрашены в глянцевый черный цвет, который идеально совпадает с фактурой заводской пластиковой облицовки колесных арок и бамперов кроссовера.

Дополнить динамичный образ городского автомобиля предлагают фирменными углепластиковыми дефлекторами окон и защитными накладками под дверные ручки. Цена дорожного комплекта стилизации KM-07 является несколько ниже и составляет 445 060 иен (около 2800 долларов США).

Технические улучшения подвески и двигателя на осень

На текущем этапе представители компании AutoExe ограничиваются исключительно стилистическими изменениями экстерьера и интерьера. Однако разработчики официально подтвердили, что сейчас инженеры активно работают над функциональной и механической частью модернизации кроссовера. Полный каталог технических доработок для Mazda CX-5 будет презентован и станет доступным для заказа осенью этого года.

В список будущих технических обновлений войдут полностью перенастроенные элементы подвески для увеличения клиренса или занижения кузова, дополнительные элементы усиления и распорки для повышения жесткости шасси, более производительные тормозные механизмы, а также кастомные системы впуска и выпуска для улучшения отдачи штатных двигателей.

Подробнее о новой Mazda CX-5

К слову, появление абсолютно новой генерации кроссовера Mazda CX-5 в Украине ожидается ориентировочно уже этой осенью. Новинка уже успела выйти на первые глобальные рынки и сейчас активно продается в Австралии, где местные дилеры раскрыли официальные прайс-листы и спецификации комплектаций.