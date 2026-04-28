Японец в британском костюме: Mazda Miata "переодели" в винтажный Aston Martin

Результатом стал уникальный этот проект от мастерской Simpson Design из штата Вашингтон (США), который сейчас выставлен на продажу, отмечает Carscoops. За основу было взято шасси и агрегат Mazda MX-5 поколения NC. Мастера переделали почти каждую внешнюю панель, чтобы придать автомобилю классического британского шарма.

Читайте также: Объявлена стоимость Mazda CX-6e 2026 года

Родстер получил длинный капот с воздухозаборником, вентилируемые передние крылья и широкую сетчатую решетку радиатора. Особого шика добавляют обтекатели фар с прозрачными колпаками и дверные ручки, позаимствованные у классической Lancia Flavia. Автомобиль окрашен в благородный светло-зеленый цвет, который идеально сочетается со съемной жесткой крышей и 16-дюймовыми спицевыми колесами. На капоте и руле гордо красуются эмблемы Aston Martin.

Интерьер: уют старого мира

Салон автомобиля также претерпел существенные изменения, чтобы соответствовать духу винтажного GT. Вместо стандартного пластика здесь появились ковшеобразные сиденья, украшенные бежевым винилом, вставки под дерево на приборной панели и центральной консоли и классический руль Nardi с деревянным ободом. Несмотря на винтажную эстетику, автомобиль сохранил современные выгоды, такие как заводской кондиционер и аудиосистема с CD-плеером. Это делает его вполне пригодным для комфортных путешествий выходного дня.

Техническая начинка и рыночная стоимость

Под капотом скрыто надежное сердце Mazda. Модель сохранила оригинальный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель семейства MZR, который выдает 166 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Также интересно: В Киеве засветился новый электрифицированный кроссовер Mazda CX-6e с запасом хода до 1300 километров

С пробегом всего 41 842 км (26 000 миль) и чистой историей обслуживания, цена на аукционе Bring a Trailer уже пересекла отметку в 23 500 долларов. Это значительная сумма для модели поколения NC, однако покупатель платит не за старую Mazda, а за эксклюзивное произведение автомобильного искусства.

Почему “тюнеры” выбирают Mazda MX-5?