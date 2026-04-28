Японець у британському костюмі: Mazda Miata "перевдягли" у вінтажний Aston Martin

Результатом став унікальний цей проєкт від майстерні Simpson Design зі штату Вашингтон (США), який наразі виставлено на продаж, зазначає Carscoops. За основу було взято шасі та агрегат Mazda MX-5 покоління NC. Майстри переробили майже кожну зовнішню панель, щоб надати автомобілю класичного британського шарму.

Родстер отримав довгий капот із повітрозабірником, вентильовані передні крила та широку сітчасту решітку радіатора. Особливого шику додають обтічники фар із прозорими ковпаками та дверні ручки, запозичені у класичної Lancia Flavia. Автомобіль пофарбований у благородний світло-зелений колір, який ідеально поєднується зі знімним жорстким дахом та 16-дюймовими спицевими колесами. На капоті та кермі гордо красуються емблеми Aston Martin.

Інтер'єр: затишок старого світу

Салон автомобіля також зазнав суттєвих змін, щоб відповідати духу вінтажного GT. Замість стандартного пластику тут з’явилися ківшеподібні сидіння, оздоблені бежевим вінілом, вставки під дерево на приладовій панелі та центральній консолі та класичне кермо Nardi з дерев'яним ободом. Попри вінтажну естетику, автомобіль зберіг сучасні вигоди, такі як заводський кондиціонер та аудіосистема з CD-плеєром. Це робить його цілком придатним для комфортних подорожей вихідного дня.

Технічна начинка та ринкова вартість

Під капотом приховано надійне серце Mazda. Модель зберегла оригінальний 2,0-літровий чотирициліндровий двигун сімейства MZR, який видає 166 к.с. та 190 Нм крутного моменту. Потужність передається на задні колеса через шестиступеневу автоматичну коробку передач.

З пробігом лише 41 842 км (26 000 миль) та чистою історією обслуговування, ціна на аукціоні Bring a Trailer вже перетнула позначку у 23 500 доларів. Це значна сума для моделі покоління NC, проте покупець платить не за стару Mazda, а за ексклюзивний витвір автомобільного мистецтва.

