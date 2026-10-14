Mercedes-Benz легендарного Нікі Лауди пустять з молотка за смішні гроші

Як повідомляє портал Classic Driver, на який посилається topgir.com.ua, унікальну знахідку виявили на одній із ферм у Нижній Австрії, де машина роками припадала пилом у сараї.

Торги за цей лот під номером 101 проведе аукціонний дім Humer, Granner & Co GmbH вже 17 жовтня 2026 року в Зальцбурзі.



Mercedes-Benz C230 Нікі Лауди / Джерело: Mercedes-Benz C230 Нікі Лауди

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За 27 років життя універсал наїздив 260 тисяч кілометрів, і час залишив на ньому помітні сліди. Організатори аукціону чесно попереджають про проблеми з кузовом та загальну зношеність, проте технічно автомобіль залишається повністю живим – він заводиться, їде, гальмує та нормально кермується.

Багата комплектація та історія

Незважаючи на косметичні нюанси, комплектація C230 тішить навіть за сучасними мірками. Машина пофарбована у глибокий відтінок Emerald Black metallic, має світлий салон кольору Mushroom, а також оснащена клімат-контролем, ксеноновим світлом та датчиком дощу.



Фото: Classic Driver

Історія володіння підтверджена документально: восени 1999 року Нікі Лауда зареєстрував цей Mercedes-Benz за своєю віденською адресою, забравши його прямо із заводу через імпортера Pappas. Знаменитий гонщик їздив на універсалі майже два роки, після чого машина змінила ще трьох власників.



Фото: Classic Driver

Ринок класичних Mercedes-Benz

Нагадаємо, що цієї осені на аукціонах з'являється чимало цікавої німецької класики. Як уже повідомлялося на нашому сайті, того ж 17 жовтня з молотка піде унікальний чотиримісний кабріолет Mercedes-Benz 500 SEC, за який планують виручити близько 90 тисяч доларів. А трохи раніше на продаж виставили рідкісний шестидверний лімузин Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 року, який оцінюють у понад 200 тисяч доларів.

В Україні також вистачає поціновувачів ексклюзиву від бренду з трипроменевою зіркою. Нещодавно на вулицях Києва помітили ідеально збережений універсал Mercedes-Benz S211 з потужним п'ятилітровим V8 під капотом, який фанати влучно називають "справжнім вовком в овечій шкурі".