На вулицях Києва помітили Mercedes-Benz S211 з п'ятилітровим V8

Як повідомляє topgir.com.ua, на київських номерах засвітилася версія Avantgarde, яка випускалася у період з 2003 по 2006 роки. Автомобіль зберігся у чудовому стані та одразу привертає увагу поціновувачів німецької класики.

Головна фішка цього практичного сімейного авто ховається під капотом. Там встановлено надійний атмосферний двигун M113 об'ємом 5,0 літрів, який видає 306 кінських сил та 460 Нм крутного моменту.

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Завдяки такому агрегату важкий універсал вистрілює до першої сотні всього за 6 секунд. Максимальна швидкість традиційно обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів за годину.

Ексклюзивний тюнінг та рідкість

Знайти такий E 500 Estate на наших дорогах – справжня вдача, адже свого часу покупці частіше обирали класичні седани. Точний тираж цих універсалів невідомий, але вони вважаються справжнім ексклюзивом серед фанатів марки.

Власник київського екземпляра вирішив додати машині ще більше індивідуальності. На авто красуються фірмові колісні диски від ательє Carlsson Autotechnik, а за соковитий звук V8 відповідає вихлопна система Brabus.



"Це справжній вовк в овечій шкурі", – влучно описують знахідку автори фотографій. І з цим важко посперечатися, адже за зовнішністю спокійного сімейного вагона ховається динаміка серйозного спорткара.