На улицах Киева заметили Mercedes-Benz S211 с пятилитровым V8

Как сообщает topgir.com.ua, на киевских номерах засветилась версия Avantgarde, выпускавшаяся в период с 2003 по 2006 годы. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и сразу обращает на себя внимание ценителей немецкой классики.

Главная фишка этого практичного семейного автомобиля прячется под капотом. Там установлен надежный атмосферный двигатель M113 объемом 5,0 литров, который выдает 306 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Благодаря такому агрегату тяжелый универсал выстреливает до первой сотни. всего за 6 секунд. Максимальная скорость традиционно ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Эксклюзивный тюнинг и редкость

Найти такой E 500 Estate на наших дорогах– настоящий нрав, ведь в свое время покупатели чаще выбирали классические седаны. Точный тираж этих универсалов неизвестен, но они считаются подлинным эксклюзивом среди фанатов марки.

Владелец киевского экземпляра решил придать машине еще больше индивидуальности. На авто красуются фирменные колесные диски от ателье Carlsson Autotechnik, а за сочный звук V8 отвечает выхлопная система Brabus.



"Это настоящий волк в овечьей шкуре",– метко описывают находку авторы фотографий. И с этим трудно поспорить, ведь за внешностью спокойного семейного вагона скрывается динамика серьезного спорткара.