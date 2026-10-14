Mercedes-Benz легендарного Ники Лауды пустят с молотка за смешные деньги

Как сообщает портал Classic Driver, на который ссылается topgir.com.ua, уникальную находку обнаружили на одной из ферм в Нижней Австрии, где машина годами пылилась в сарае.

Торги по этому лоту под номером 101 проведет аукционный дом Humer, Granner & Co GmbH уже 17 октября 2026 года в Зальцбурге.



Mercedes-Benz C230 Ники Лауды / Источник: Mercedes-Benz C230 Ники Лауды

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За 27 лет жизни универсал наездил 260 тысяч километров, и время оставило на нем заметные следы. Организаторы аукциона честно предупреждают о проблемах с кузовом и общем износе, однако технически автомобиль остается полностью живым– он заводится, едет, тормозит и нормально управляется.

Богатая комплектация и история

Несмотря на косметические нюансы, комплектация C230 радует даже по современным меркам. Машина окрашена в глубокий оттенок Emerald Black metallic, имеет светлый салон цвета Mushroom, а также оснащен климат-контролем, ксеноновым светом и датчиком дождя.



Фото: Classic Driver

История владения подтверждена документально: осенью 1999 года Ники Лауда зарегистрировал этот Mercedes-Benz по своему венскому адресу, забрав его прямо с завода через импортера Pappas. Знаменитый гонщик ездил на универсале почти два года, после чего машина сменила еще троих владельцев.



Фото: Classic Driver

Рынок классических Mercedes-Benz

Напомним, что нынешней осенью на аукционах появляется немало интересной немецкой классики. Как уже сообщалось на нашем сайте, в тот же день 17 октября с молотка уйдет уникальный четырехместный кабриолет Mercedes-Benz 500 SEC, за который планируют выручить около 90 тысяч долларов. А чуть раньше на продажу выставили редкий шестидверный лимузин. Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 года, который оценивается более чем в 200 тысяч долларов.

В Украине также хватает любителей эксклюзива от бренда с трехлучевой звездой. Недавно на улицах Киева заметили идеально сохранившийся универсал Mercedes-Benz S211 с мощным пятилитровым V8 под капотом, который фанаты метко называют "настоящим волком в овечьей шкуре".