Mercedes-Benz готує різні версії компактного G-Class

Нові шпигунські фотографії тестових прототипів Carscoops дають найчіткіше уявлення про майбутній компактний варіант легендарного позашляховика Mercedes-Benz G-Class. Попри камуфляж, форма кузова та пропорції чітко демонструють, що новинка зберігатиме впізнаваний стиль G-Class.

На тестових прототипах можна побачити камуфляжну плівку з численними літерами “G”, що натякає на компактну ідентичність моделі. Попри маскування, загальні риси автомобіля легко впізнати. Компактний позашляховик отримає круглі передні фари, масивний і виражений капот, розширені колісні арки, квадратні бічні вікна, рейлінги на даху, задні ліхтарі, розташовані нижче на дверях багажника та зовнішній тримач запасного колеса. Фактично дизайн виглядає як зменшена версія класичного G-Class, а не як перероблена версія інших моделей бренду на кшталт Mercedes-Benz GLB.

Нова платформа для компактного позашляховика

За словами технічного директора компанії Маркуса Шефера, новий компактний позашляховик розробляється як окрема модель, а не як адаптація вже існуючої платформи. Інженери створюють нові модулі шасі та компоненти підвіски. Водночас модель не використовуватиме класичну рамну конструкцію, характерну для великого G-Class.

Замість електромобіля можуть з’явитися гібридні версії

Початково проєкт передбачав повністю електричну модель, але тепер компанія оцінює можливість додавання гібридного варіанта. Це рішення пов’язане з поточною ситуацією на ринку електромобілів. Ймовірно, гібридна версія може використовувати силову установку нового Mercedes-Benz CLA.

Йдеться про систему, що включає 1,5-літровий бензиновий двигун та електромтор сумарною потужністю приблизно 208 к.с. й 380 Нм крутного моментую. Сам двигун створено спільним підприємством Geely та Renault під брендом Horse Powertrain. Для позашляховика система може отримати інші налаштування з більшою потужністю.

Повністю електрична версія також залишається в планах

Попри перегляд стратегії, електричний варіант також залишається у розробці. За попередніми даними, він може отримати акумулятор NMC приблизно на 85 кВт-год. Очікується, що електрична версія матиме два електромотори, що забезпечить повний привід й запас ходу до 724 кілометрів. Для порівняння, повністю електричний Mercedes-Benz G580 з технологією EQ має запас ходу приблизно 450 км, тому показник компактної моделі може стати дуже конкурентним.

Конкуренція в сегменті компактних позашляховиків

Після виходу на ринок новий компактний G-Class зіткнеться з новими суперниками. Серед них – потенційна компактна версія легендарного позашляховика Land Rover Defender, про яку вже ходять чутки. Таким чином, сегмент компактних преміальних позашляховиків може отримати нову хвилю моделей із потужним іміджем та серйозними позашляховими можливостями.