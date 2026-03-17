Mercedes-Benz готовит разные версии компактного G-Class

Новые шпионские фотографии тестовых прототипов Carscoops дают самое четкое представление о будущем компактном варианте легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Несмотря на камуфляж, форма кузова и пропорции четко демонстрируют, что новинка будет сохранять узнаваемый стиль G-Class.

Читайте также: Абсолютно новый Mercedes-Benz VLE открывает эру роскошных электрических минивэнов: фото, видео

На тестовых прототипах можно увидеть камуфляжную пленку с многочисленными буквами “G”, что намекает на компактную идентичность модели. Несмотря на маскировку, общие черты автомобиля легко узнать. Компактный внедорожник получит круглые передние фары, массивный и выраженный капот, расширенные колесные арки, квадратные боковые окна, рейлинги на крыше, задние фонари, расположенные ниже на двери багажника и внешний держатель запасного колеса. Фактически дизайн выглядит как уменьшенная версия классического G-Class, а не как переработанная версия других моделей бренда вроде Mercedes-Benz GLB.

Новая платформа для компактного внедорожника

По словам технического директора компании Маркуса Шефера, новый компактный внедорожник разрабатывается как отдельная модель, а не как адаптация уже существующей платформы. Инженеры создают новые модули шасси и компоненты подвески. В то же время модель не будет использовать классическую рамную конструкцию, характерную для большого G-Class.

Вместо электромобиля могут появиться гибридные версии

Изначально проект предусматривал полностью электрическую модель, но теперь компания оценивает возможность добавления гибридного варианта. Это решение связано с текущей ситуацией на рынке электромобилей. Вероятно, гибридная версия может использовать силовую установку нового Mercedes-Benz CLA.

Речь идет о системе, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромтор суммарной мощностью примерно 208 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Сам двигатель создан совместным предприятием Geely и Renault под брендом Horse Powertrain. Для внедорожника система может получить другие настройки с большей мощностью.

Полностью электрическая версия также остается в планах

Несмотря на пересмотр стратегии, электрический вариант также остается в разработке. По предварительным данным, он может получить аккумулятор NMC примерно на 85 кВт-ч. Ожидается, что электрическая версия будет иметь два электромотора, что обеспечит полный привод и запас хода до 724 километров. Для сравнения, полностью электрический Mercedes-Benz G580 с технологией EQ имеет запас хода примерно 450 км, поэтому показатель компактной модели может стать очень конкурентным.

Также интересно: Грузовики для армии все чаще заказывают с бронированными кабинами

Конкуренция в сегменте компактных внедорожников

После выхода на рынок новый компактный G-Class столкнется с новыми соперниками. Среди них – потенциальная компактная версия легендарного внедорожника Land Rover Defender, о которой уже ходят слухи. Таким образом, сегмент компактных премиальных внедорожников может получить новую волну моделей с мощным имиджем и серьезными внедорожными возможностями.