Mercedes-Benz представить електричний VLE: прем’єра вже 10 березня

Презентація проходитиме у Штутгарті, але компанія також організує онлайн-трансляцію, до якої зможуть приєднатися всі охочі. Подія стане важливою для бренду, адже VLE відкриває нову еру електричних мінівенів Mercedes-Benz.

Перший автомобіль на новій архітектурі

Новий VLE стане першою моделлю, побудованою на абсолютно новій модульній архітектурі для електричних фургонів. Вона розроблена так, щоб бути гнучкою, масштабованою та універсальною, що дозволить створювати на її основі різні типи транспортних засобів. Завдяки цьому Mercedes-Benz VLE фактично формує новий сегмент, який у компанії описують як гранд-лімузин серед мінівенів.

Поєднання лімузина та мінівена

У Mercedes-Benz заявляють, що нова модель поєднує комфорт та керованість лімузина з практичністю класичного мінівена. Автомобіль має пропонувати плавну та комфортну їзду, характерну для преміальних легкових моделей бренду, але при цьому зберігати високу функціональність. Салон нового VLE може вміщувати до восьми пасажирів, а внутрішній простір буде оснащений інноваційними функціями, що дозволяють гнучко організовувати інтер’єр.

Автомобіль, що адаптується до різних сценаріїв

У Mercedes-Benz підкреслюють, що новий електричний мінівен задуманий як максимально універсальний транспорт. Він може виконувати різноманітні ролі: від сімейного автомобіля для подорожей, до універсального транспорту для активного відпочинку, чи преміального трансфера. Завдяки такій концепції модель здатна легко адаптуватися до різних потреб власників.

Світова прем’єра вже незабаром

Офіційна презентація нового Mercedes-Benz VLE відбудеться 10 березня 2026 року у Штутгарті. Онлайн-трансляція події дозволить стежити за прем’єрою у прямому ефірі. Очікується, що під час заходу компанія розкриє більше деталей про дизайн, технічні характеристики та майбутні плани щодо нової електричної платформи.