Mercedes-Benz представит электрический VLE: премьера уже 10 марта

Презентация будет проходить в Штутгарте, но компания также организует онлайн-трансляцию, к которой смогут присоединиться все желающие. Событие станет важным для бренда, ведь VLE открывает новую эру электрических минивэнов Mercedes-Benz.

Первый автомобиль на новой архитектуре

Новый VLE станет первой моделью, построенной на совершенно новой модульной архитектуре для электрических фургонов. Она разработана так, чтобы быть гибкой, масштабируемой и универсальной, что позволит создавать на ее основе различные типы транспортных средств. Благодаря этому Mercedes-Benz VLE фактически формирует новый сегмент, который в компании описывают как гранд-лимузин среди минивэнов.

Сочетание лимузина и минивэна

В Mercedes-Benz заявляют, что новая модель сочетает комфорт и управляемость лимузина с практичностью классического минивэна. Автомобиль должен предлагать плавную и комфортную езду, характерную для премиальных легковых моделей бренда, но при этом сохранять высокую функциональность. Салон нового VLE может вмещать до восьми пассажиров, а внутреннее пространство будет оснащен инновационными функциями, позволяющими гибко организовывать интерьер.

Автомобиль, адаптирующийся к различным сценариям

В Mercedes-Benz подчеркивают, что новый электрический минивэн задуман как максимально универсальный транспорт. Он может выполнять различные роли: от семейного автомобиля для путешествий, до универсального транспорта для активного отдыха, или премиального трансфера. Благодаря такой концепции модель способна легко адаптироваться к различным потребностям владельцев.

Мировая премьера уже скоро

Официальная презентация нового Mercedes-Benz VLE состоится 10 марта 2026 года в Штутгарте. Онлайн-трансляция события позволит следить за премьерой в прямом эфире. Ожидается, что во время мероприятия компания раскроет больше деталей о дизайне, технические характеристики и будущие планы по новой электрической платформы.