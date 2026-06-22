Mercedes для війська чи схема: під виглядом "гуманітарки" намагалися ввезти люксове купе

За документами легковий автомобіль Mercedes-Benz 380 SEC везли з Литви до громадської організації на Харківщині з подальшою передачею військовим в підрозділ Нацгвардії. Щоправда, дводверний кузов у виконанні S-Class Coupe викликав здивування.

Про цей епізод на пункті пропуску йдеться відразу в двох релізах, оскільки це спільна операція 7-го прикордонного Карпатського загону та працівників Львівської митниці.

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У військовій частині таку машину не замовляли

Під час перевірки з’ясувалося, що військова частина заперечила будь-яке очікування цього транспорту, а в документах виявили невідповідності щодо відправника, отримувача та призначення вантажу.

Замовлення на ввезення виявилося трохи дивним, оскільки Mercedes-Benz 380 SEC орієнтовною вартістю близько 1,2 млн грн належить до групи класичних дводверних люксових купе 1980-х років.

В Авто24 відразу заявили: "Обман!"

У редакції Авто24 після отримання такого релізу відразу ж визнали, що фактично це автомобіль для колекції, а не для логістики чи бойових операцій. Для армійських завдань він стовідсотково не підходить.

Mercedes-Benz 380 SEC доглянутий, в гарному технічному стані, але відносно цього розкішного "паркетника" звичайне саморобне багі з "Жигуля" на передовій значно надійніше й краще. Фото: ДПСУ, Держмитслужба

Ось підстави для такого твердження:

кузов типу хардтоп без середньої стійки,

довгий капот і низька посадка;

побудований на укороченій платформі S-класу (W126);

3,8-літровий V8 потужністю від 204 до 218 кінських сил;

Думка експертів редакції практично збіглася з отриманими висновками від військової частини.

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Позиція Нацгвардії та оцінка доцільності

У військовій частині Національної гвардії, яку вказували як кінцевого отримувача, офіційно заперечили будь-яке замовлення чи потребу в цьому автомобілі. Там наголосили, що раритетне люксове купе не відповідає задачам підрозділів і не може використовуватися у бойовій або логістичній роботі.

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Такі автомобілі мають низький кліренс, обмежений простір і не придатні для перевезення спорядження чи евакуації поранених. Через задній привід і "дорожню" конструкцію вони непридатні для бездоріжжя та прифронтових маршрутів, а також потребують спеціального сервісу та рідкісних запчастин, що робить їх неефективними для військового використання.

Правова оцінка

Подібні випадки із спробами ввезення дорогих або колекційних авто під виглядом гуманітарної допомоги перебувають під посиленим контролем на західному кордоні України. І вони не поодинокі.

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За фактом події складено протокол за ч. 1 ст. 483 МКУ. Йдеться про подання документів із неправдивими відомостями щодо вантажу та його кінцевого призначення.

Автомобіль вилучено та передано на склад митниці.