Як покарали волонтера, котрий продав майже два десятки ввезених для ЗСУ гуманітарних автівок

Вирок у справі виніс Володимирський міський суд. У суді довели, що з жовтня 2024 року до травня 2025 року Тарас Р. продав легкові автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога. Про це повідомляє інформаційне агентство "Волинські новини".

За даними слідства, чоловік діяв не сам, а разом зі спільниками, кримінальні провадження щодо яких розглядатимуть окремо. Автомобілі потрапляли в Україну через пункти пропуску "Устилуг" та «Угринів".

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У документах фігурували благодійні фонди

У митних документах отримувачами гуманітарної допомоги вказували благодійні фонди "РУМБУЛЯВСКІ" та "ДАУГАВА". Ввезені автомобілі різних марок оцінювалися у суму від 160 до 360 тисяч гривень кожен.

Після викриття незаконної схеми правоохоронці вилучили ще два транспортні засоби, які не встигли продати. Загальна вартість усіх автомобілів, що стали предметом злочинної діяльності, становила 4,68 млн грн.

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Заробляв на кожній угоді

Слідство встановило, що з кожного проданого автомобіля лучанин отримував від 50 до 400 доларів прибутку.

Накопичивши кошти, чоловік придбав для себе автомобіль Opel Astra вартістю 1950 доларів. Як з'ясувалося, ця машина також була ввезена в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Яке покарання призначив суд

Дії обвинуваченого кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: статтею 201-4 (переміщення через митний кордон товарів із порушенням установленого порядку) та статтею 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

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Суд призначив Тарасу Р. три роки пробаційного нагляду та на два роки заборонив займатися підприємницькою діяльністю. Що це за такий вид покарання можна переглянути за цим посиланням.

Крім того, у дохід держави конфіскували його Opel Astra та два автомобілі, які правоохоронці вилучили до моменту продажу.