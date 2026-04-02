Michelin представила нові шини для електромобілів, які додають до +10% запасу ходу

Йдеться про моделі Michelin Primacy 5 Energy та Michelin Pilot Sport 5 Energy, які орієнтовані як на ефективність, так і на продуктивність, зазначає Auto24.

Чому шини важливі для електромобілів

У сегменті електрокарів ефективність має критичне значення – саме вони впливають на опір коченню та енергоспоживання. У Michelin заявляють, що нові моделі створені з урахуванням специфіки електромобілів, зокрема їхньої великої ваги та миттєвого крутного моменту.

Primacy 5 Energy: максимум ефективності

Модель Michelin Primacy 5 Energy орієнтована насамперед на економію енергії. Ключові особливості моделі:

клас опору коченню – A;

збільшення запасу ходу електромобіля – до 10% (до +70 км);

для авто з ДВЗ – економія пального до 6% (0,3 л/100 км).

Під час тестів на Volkswagen ID.3 новинка перевершила топові шини від конкурентів, зокрема Bridgestone Turanza 6, Continental PremiumContact 7, Goodyear EfficientGrip Performance 2 та Pirelli Cinturato P7C3.

Pilot Sport 5 Energy: баланс ефективності та драйву

Для тих, хто шукає більш спортивні характеристики, підійде Michelin Pilot Sport 5 Energy. Ця шина отримала новий склад Energy Passive, який дозволяє знизити опір коченню без втрати продуктивності.

Під час випробувань на Tesla Model Y вона показала кращі результати, ніж Hankook iON Evo SUV та Pirelli P Zero E, причому як у гальмуванні на сухій і мокрій дорозі, так і в довговічності. Цікаво, що саме цю модель використовував Mercedes-AMG у своєму рекордному концепті GT XX.

Нові матеріали та технології

Обидві новинки отримали нові функціоналізовані еластомери, сучасні смоли та оптимізовану архітектуру протектора. Це дозволило досягти балансу між низьким опором коченню та впевненим зчепленням, особливо на мокрій дорозі.

Коли чекати на ринку

Michelin Primacy 5 Energy буде доступна у 33 розмірах від 16 до 19 дюймів, що дозволить встановлювати її на широкий спектр електромобілів. З урахуванням швидкого зростання популярності EV-сегмента, подібні рішення можуть стати новим стандартом для шинної індустрії.