Які шини обирають американські водії: нові дані дослідження

Аналітики зібрали відповіді понад 38 тисяч власників автомобілів 2023–2025 модельних років у США, щоб оцінити задоволеність шинами за ключовими параметрами – комфорт їзди, знос, керованість і загальне враження. І хоча результати загалом позитивні, деякі нюанси можуть здивувати навіть досвідчених водіїв, пише Carscoops.

Читайте також: Названо найкращі літні шини 2026 року за версією ADAC: повний перелік

Рівень задоволеності майже зрівнявся між типами авто

Ще кілька років тому шини на електромобілях помітно поступалися за відгуками моделям із двигунами внутрішнього згоряння. Але зараз ситуація змінилася. Рівень задоволеності власників авто з ДВЗ становить у середньому 789 балів із 1000, тоді як електромобілі отримали 775 балів, а плагін-гібриди – 772. Розрив між цими сегментами суттєво скоротився, що свідчить про прогрес у якості шин для електрифікованих моделей. Виробники адаптують гуму під більшу вагу електромобілів і миттєвий крутний момент, і водії це вже відчувають у повсякденній експлуатації.

Лояльність до бренду є, але ненадовго

Цікавий момент полягає в тому, що понад половина водіїв готові знову обрати ті самі шини, які були встановлені на авто з заводу. Загальний рівень лояльності зріс до 54%, що виглядає доволі переконливо. Втім, ситуація кардинально змінюється, коли мова заходить про заміну одразу кількох шин. Якщо потрібно міняти дві або більше, рівень лояльності падає до 42%. Основною причиною водії називають швидкий або нерівномірний знос, що змушує їх експериментувати з іншими брендами.

Корисно: Одна з найпоширеніших помилок водіїв: що станеться, якщо не перевіряти тиск у шинах

Michelin знову серед лідерів

Французький виробник Michelin підтвердив свій статус одного з найсильніших гравців на ринку. Компанія отримала найвищі оцінки одразу в кількох сегментах, включаючи преміальні автомобілі, легкові моделі та спортивні шини. У преміумсегменті Michelin випередила Goodyear, а також суттєво перевищила середній показник по класу. У категорії звичайних легкових авто бренд також упевнено обійшов конкурентів, серед яких були Toyo Tires. У сегменті спортивних шин боротьба була щільнішою, але Michelin знову втримала першість, залишивши позаду Pirelli та Goodyear.

Інші гравці ринку та результати

У категорії пікапів і SUV ситуація виглядає інакше – тут перше місце посіла Pirelli, яка змогла обійти BFGoodrich та Michelin. Загалом у дослідженні також брали участь такі бренди, як Bridgestone, Continental, Hankook, Yokohama та інші. Результати дослідження показують просту річ: сучасні заводські шини стали кращими, ніж раніше, незалежно від типу автомобіля.

Також цікаво: Коли міняти зимову гуму на літню: пояснення для водіїв

Водночас вони не завжди ідеально підходять для довгострокового використання, особливо якщо авто експлуатується в складних умовах. Саме тому американські водії дедалі частіше переглядають свій вибір при першій же серйозній заміні.