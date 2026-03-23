Какие шины выбирают американские водители: новые данные исследования

Аналитики собрали ответы более 38 тысяч владельцев автомобилей 2023–2025 модельных годов в США, чтобы оценить удовлетворенность шинами по ключевым параметрам – комфорт езды, износ, управляемость и общее впечатление. И хотя результаты в целом положительные, некоторые нюансы могут удивить даже опытных водителей, пишет Carscoops.

Читайте также: Названы лучшие летние шины 2026 года по версии ADAC: полный перечень

Уровень удовлетворенности почти сравнялся между типами авто

Еще несколько лет назад шины на электромобилях заметно уступали по отзывам моделям с двигателями внутреннего сгорания. Но сейчас ситуация изменилась. Уровень удовлетворенности владельцев авто с ДВС составляет в среднем 789 баллов из 1000, тогда как электромобили получили 775 баллов, а плагин-гибриды – 772. Разрыв между этими сегментами существенно сократился, что свидетельствует о прогрессе в качестве шин для электрифицированных моделей. Производители адаптируют резину под больший вес электромобилей и мгновенный крутящий момент, и водители это уже чувствуют в повседневной эксплуатации.

Лояльность к бренду есть, но ненадолго

Интересный момент заключается в том, что более половины водителей готовы снова выбрать те же шины, которые были установлены на авто с завода. Общий уровень лояльности вырос до 54%, что выглядит довольно убедительно. Впрочем, ситуация кардинально меняется, когда речь заходит о замене сразу нескольких шин. Если нужно менять две или более, уровень лояльности падает до 42%. Основной причиной водители называют быстрый или неравномерный износ, что заставляет их экспериментировать с другими брендами.

Полезно: Одна из самых распространенных ошибок водителей: что произойдет, если не проверять давление в шинах

Michelin снова среди лидеров

Французский производитель Michelin подтвердил свой статус одного из сильнейших игроков на рынке. Компания получила наивысшие оценки сразу в нескольких сегментах, включая премиальные автомобили, легковые модели и спортивные шины. В премиум-сегменте Michelin опередила Goodyear, а также существенно превысила средний показатель по классу. В категории обычных легковых авто бренд также уверенно обошел конкурентов, среди которых были Toyo Tires. В сегменте спортивных шин борьба была более плотной, но Michelin снова удержала первенство, оставив позади Pirelli и Goodyear.

Другие игроки рынка и результаты

В категории пикапов и SUV ситуация выглядит иначе – здесь первое место заняла Pirelli, которая смогла обойти BFGoodrich и Michelin. Всего в исследовании также участвовали такие бренды, как Bridgestone, Continental, Hankook, Yokohama и другие. Результаты исследования показывают простую вещь: современные заводские шины стали лучше, чем раньше, независимо от типа автомобиля.

Также интересно: Когда менять зимнюю резину на летнюю: объяснение для водителей

В то же время они не всегда идеально подходят для долгосрочного использования, особенно если авто эксплуатируется в сложных условиях. Именно поэтому американские водители все чаще пересматривают свой выбор при первой же серьезной замене.