Mini розглядає можливість повернення до витоків із надкомпактною міською моделлю

Концепт Mini Rocketman
За словами керівника відділу дизайну Mini Хольгера Хампфа, бренд розглядає такий міський транспортний засіб як вкрай цікавий проєкт. Водночас він визнав, що розробити та випустити на ринок настільки компактну машину в сучасну епоху буде надзвичайно складно. Головна проблема полягає в тому, щоб вмістити все необхідне обладнання в кузов завдовжки менше ніж 3,6 метра.
“Звичайно, ми вивчаємо ці обсяги та намагаємося зрозуміти, що саме бренд може вмістити в такий маленький 3,6-метровий автомобіль. Це непросто. Все інше навколо моделей компанії помітно зросло”, – зазначив Хольгер Хампф у коментарі виданню Auto Express.
Безпека та асистенти водія проти компактності
Основним бар'єром на шляху до зменшення габаритів є сучасні суворі стандарти безпеки, зокрема правила захисту пішоходів та необхідність інтеграції численних сенсорних технологій. Сучасні покупці не готові відмовлятися від звичного рівня комфорту та функціональності.
Усередині компактного дводверного автомобіля необхідно розмістити елементи просунутої системи допомоги водієві, адаптивний круїз-контроль та інші електронні помічники. Велика кількість цих технологій неминуче призводить до збільшення загальних розмірів кузова порівняно з класичними машинами минулого або початковим концептом Rocketman. Дизайнер наголосив, що будь-яка майбутня модель марки зобов'язана бути максимально безпечною.
Приклад конкурентів та обмеження електротяги
- Попри технічні складнощі, досвід інших автовиробників доводить можливість створення подібних машин. Наприклад, компанія Smart продемонструвала свій мініатюрний Concept #2, який стане наступником електричного ситікара EQ Fortwo. Його довжина становить усього 2792 мм, що набагато менше за потенційні габарити майбутнього ультракомпактного купе від Mini.
- Якщо британський бренд все ж зважиться на запуск такого проєкту, автомобіль майже напевно отримає повністю електричну силову установку. Невеликі розміри платформи дозволять встановити лише акумуляторний блок малої місткості. Це обмежить загальний запас ходу на одному заряді, проте для суто міського використання такий компроміс вважається цілком прийнятним. Зеленого світла на серійне виробництво новинки компанія наразі не дала, але інженерні дослідження в цьому напрямку тривають.