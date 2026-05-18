Mini рассматривает возможность возвращения к истокам со сверхкомпактной городской моделью

Концепт Mini Rocketman
По словам руководителя отдела дизайна Mini Хольгера Хампфа, бренд рассматривает такое городское транспортное средство как крайне интересный проект. В то же время он признал, что разработать и выпустить на рынок столь компактную машину в современную эпоху будет чрезвычайно сложно. Главная проблема заключается в том, чтобы вместить все необходимое оборудование в кузов длиной менее 3,6 метра.
“Конечно, мы изучаем эти объемы и пытаемся понять, что именно бренд может вместить в такой маленький 3,6-метровый автомобиль. Это непросто. Все остальное вокруг моделей компании заметно выросло”, – отметил Хольгер Хампф в комментарии изданию Auto Express.
Безопасность и ассистенты водителя против компактности
Основным барьером на пути к уменьшению габаритов являются современные строгие стандарты безопасности, в частности правила защиты пешеходов и необходимость интеграции многочисленных сенсорных технологий. Современные покупатели не готовы отказываться от привычного уровня комфорта и функциональности.
Внутри компактного двухдверного автомобиля необходимо разместить элементы продвинутой системы помощи водителю, адаптивный круиз-контроль и другие электронные помощники. Большое количество этих технологий неизбежно приводит к увеличению общих размеров кузова по сравнению с классическими машинами прошлого или начальным концептом Rocketman. Дизайнер подчеркнул, что любая будущая модель марки обязана быть максимально безопасной.
Пример конкурентов и ограничения электротяги
- Несмотря на технические сложности, опыт других автопроизводителей доказывает возможность создания подобных машин. Например, компания Smart продемонстрировала свой миниатюрный Concept #2, который станет преемником электрического ситикара EQ Fortwo. Его длина составляет всего 2792 мм, что намного меньше потенциальных габаритов будущего ультракомпактного купе от Mini.
- Если британский бренд все же решится на запуск такого проекта, автомобиль почти наверняка получит полностью электрическую силовую установку. Небольшие размеры платформы позволят установить лишь аккумуляторный блок малой емкости. Это ограничит общий запас хода на одном заряде, однако для сугубо городского использования такой компромисс считается вполне приемлемым. Зеленого света на серийное производство новинки компания пока не дала, но инженерные исследования в этом направлении продолжаются.