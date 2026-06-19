Mitsubishi незабаром презентує новий Pajero: дилерам вже показали реальне авто

Загалом у межах нової стратегії розвитку дилерам продемонстрували цілий потік перспективних моделей, розроблених для того, щоб вдихнути нове життя в японський бренд на американському ринку, зазначає Carscoops.

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Pajero повертається

Головний акцент планових презентацій був зосереджений на масштабній зміні філософії дизайну та внутрішнього простору майбутніх автомобілів. Новий флагманський позашляховик Montero (Pajero) отримав сучасний, брутальний та висококласний салон.

Ергономічні зміни торкнулися й кузова: на відміну від попередніх поколінь Pajero, у новій версії традиційні задні двері з боковими петлями та зовнішнє запасне колесо замінили на звичайні двері багажника, що відкриваються вгору.

Зміни для інших моделей

Оновлення торкнулися й сімейства Outlander: майбутній Outlander Sport помітно збільшиться у розмірах, отримає вузькі світлодіодні фари та повністю цифровізовану кабіну з розширеними мультимедійними можливостями.

Кросовери та позашляховики марки переходять на абсолютно нові технічні рейки, де пріоритетом стане геометрична прохідність та енергоефективність. Керівники компанії підтвердили, що всі автомобілі, які з'являться після 2027 року, будуть електрифікованими – бренд робитиме ставку на економічні гібридні силові установки.

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Майбутня лінійка пропонує такі характеристики для модифікацій:

Відроджений флагман Montero (Pajero): рамний позашляховик базуватиметься на міцній архітектурі пікапа Triton. Автомобіль отримав квадратний силует, просторий салон із трьома рядами сидінь та значний дорожній просвіт на рівні 305 мм, що забезпечує безкомпромісні всюдихідні можливості. Передню частину прикрасить суцільна світлова панель із вертикальними фарами, а ззаду з'являться Т-подібні ліхтарі.

Екстремальний Outlander 2027 року: позашляховий варіант поточної моделі вийде зі збільшеним кліренсом, покращеною енергоємною підвіскою, масивнішим захисним обвісом кузова та модернізованою системою повного приводу.

Нове покоління Outlander та Outlander Sport (2028 рік): моделі переїдуть на повністю нову платформу власної розробки Mitsubishi, відмовившись від поточної архітектури альянсу Nissan-Renault. Модифікація Sport додатково отримає всюдихідні шини, відкриті евакуаційні гаки та інтегрований захисний каркас.

Новий середньорозмірний пікап (2029 рік): Автомобіль побудують на рамній платформі Nissan Frontier наступного покоління. Проте модель отримає унікальний фірмовий стиль Mitsubishi, власний інтер'єр та оригінальні налаштування керованості.

Офіційний дебют абсолютно нового Pajero запланований уже на цю осінь, тоді як комерційний запуск решти розробок розтягнеться до 2030 року.