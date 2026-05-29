Mitsubishi офіційно анонсувала повернення культового позашляховика Pajero

Свіжий анонс від виробника повністю підтверджує ці терміни, супроводжуючись заявою, що розробка вимагала терпіння щогодини кожного дня, поки інженери нарешті не зробили все правильно, створивши продукт, який стане чимось більшим, ніж було раніше.

Опубліковане на глобальному вебсайті компанії динамічне зображення не розкриває всіх деталей, проте дозволяє оцінити загальний вектор розвитку дизайну та ключові технічні рішення майбутнього флагмана.

Стилістичні запозичення та особливості зовнішнього вигляду

Оприлюднений тизер демонструє характерну архітектуру передньої частини кузова, яку раніше вже помічали на ретельно закамуфльованих тестових прототипах під час дорожніх випробувань на початку 2026 року. Судячи з елементів освітлення, новий Pajero запозичить ключові стилістичні риси відразу у двох сучасних представників марки – актуального серійного пікапа L200 (Triton) та концептуального кросовера Elevance.

Візуальний образ нового позашляховика формуватимуть масивна вертикальна решітка радіатора, що підкреслює брутальний статус моделі та складна головна оптика з оригінальними Т-подібними блоками фар. Виробник офіційно підтвердив, що на деяких міжнародних ринках автомобіль збереже свою історичну альтернативну назву Montero, яка традиційно використовувалася для цієї лінійки в минулому.

Технічна база та рамна конструкція від пікапа Triton

Попри сучасні тенденції переходу на тримальні кузови, нове покоління Pajero залишиться безкомпромісним рамним позашляховиком. В основу автомобіля покладено міцну платформу від пікапа L200 (Triton). Оскільки виробництво вантажівки повністю зосереджено на заводах у Таїланді, існує висока ймовірність, що випуск нового рамного позашляховика також налагодять на підприємствах у Південно-Східній Азії.

У технічному плані автомобіль отримав перевірену часом фірмову систему постійного повного приводу SuperSelect II. Що стосується моторної гами, то, всупереч очікуванням, новинка може не отримати топовий дизельний двигун із подвійним турбонаддувом від пікапа потужністю 201 к.с. та 470 Нм крутного моменту.

Замість цього розглядається варіант використання менш потужної версії силового агрегату з одинарним турбонаддувом, яка зараз встановлюється на споріднений Pajero Sport. Цей турбодизель видає 178 кінських сил і 430 Нм крутного моменту, працюючи в парі з сучасною восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

Географія продажів та історична спадщина легенди