Mitsubishi представила оновлений Outlander 2026 року з новим м'яким гібридом

Замість старого двигуна потужністю 184 к.с. оновлений Outlander отримав 1,5-літровий турбодвигун. І хоча двигун з аналогічним об’ємом присутній в лінійці Nissan, даний агрегат був повністю розроблений інженерами Mitsubishi, зазначає Carscoops.

Він працює в парі з 48-вольтовою системою “м’якого” гібрида, а сумарна потужність установки тепер становить 130 кВт (174 к.с.), а крутний момент досягає 279 Нм. Хоча крутний момент зріс порівняно з попередником (245 Нм), показники витрати палива змінилися не надто суттєво.

За даними виробника, у міському циклі кросовер споживає близько 9 літрів на 100 кілометрів, на трасі – 7,6 літра, а в змішаному циклі – приблизно 8,4 літра на 100 км. Це лише на 0,3–0,7 літра менше, ніж у суто бензинової тогорічної версії.

Комплектації та спеціальні видання

Лінійка 2026 року поповнилася новою версією LE, яка пропонує оптимальний баланс ціни та оснащення. Вона включає 20-дюймові чорні легкові диски, датчики дощу, підігрів дзеркал та салон зі штучної шкіри. Всередині з'явилося водійське сидіння з електрорегулюванням у восьми напрямках та бездротова зарядка для смартфона. Окрім базових моделей, Mitsubishi пропонує три тематичні версії:

Ralliart: доступна лише з повним приводом, має спортивну графіку на кузові, спеціальні бризковики, спойлер та фірмову кнопку запуску двигуна. Trail Edition: орієнтована на любителів активного відпочинку, вирізняється 18-дюймовими колесами, чорним хромованим оздобленням та всесезонними килимками в салоні. Black Edition: топове виконання на базі версії SEL, що пропонує 20-дюймові чорні диски та преміальну оббивку сидінь із напіванілінової шкіри.

Цінова політика та старт продажів

Вартість базової версії Outlander ES дещо зросла до 29 995 доларів. Найдорожча версія Black Edition з повним приводом коштуватиме 44 845 доларів.

